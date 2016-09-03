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Совместный британско-американский ГОК планируют построить на севере Амурской области

Экономика и бизнес
3 сентября, 10:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
По предварительным данным, инвестиции будут превышать $0,5 млрд
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Горно-обогатительный комбинат, который объединит Малмыжское золото-медное месторождение Хабаровского края и медно-никелевое месторождение Кун-Манье в Амурской области, планируют построить на границе двух регионов. Соглашение о намерении подписали британская корпорация Amur Minerals и американо-канадская IG Copper в презентационной зоне агентства ТАСС на Восточном экономическом форуме.

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"Накануне прошли презентации крупных инвестиционных проектов в области черной и цветной металлургии на площадке агентства ТАСС. Долго присматривались к коллегам из Амурской области и окончательно убедились, что строительство общего горно-обогатительного комбината будет выгодно для наших компаний. Мы осваиваем Малмыжское месторождение в Хабаровском крае, запасы его оцениваются в 5,12 млн тонн меди и 273,2 тонн золота. В ближайшие пять лет инвестиции составят свыше 1,5 млрд долларов", - сообщил ТАСС генеральный директор IG Copper Томас Боуэнс.

Второй стороной соглашения выступила британская корпорация Amur Minerals, которая занимается освоением медно-никелевого месторождения Кун-Манье на севере Амурской области. По предварительным данным, суммарные ресурсы этого месторождения составляют 740,1 тыс. тонн никеля, 212,9 тыс. тонн меди.

"Мы 12 лет ведем геологоразведку на месторождения недалеко от Хабаровского края, там залежи меди и никеля. Сейчас мы на стадии детальной разведки и проектирования, но уже известно, что оно входит в двадцатку самых крупных никелевых месторождений в мире. Соглашение о намерениях с нашими друзьями - это очень логичный шаг, чтобы не строить два ГОКа, это будет новый горный кластер на Дальнем Востоке", - сказал ТАСС президент-руководитель проектов в РФ Amur Minerals Рэндольф Льюс.

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По его словам, строительство общего ГОКа будет выгодно с финансовой и транспортной точки зрения, так как появится неподалеку от железной дороги. "По предварительным данным, инвестиции будут превышать $0,5 млрд", - добавил Льюс. ГОК планируется разместить на севере Амурской области.

"Мы активно участвуем и следим за реализацией проекта по освоению месторождения Кун-Манье. Будем подключаться для возможной административной поддержки с точки зрения обеспечения кадрами и инфраструктурой. Это иностранные инвесторы, это радует, создадим им комфортные условия для работы", - отметила во время подписания соглашения министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Модератором питч-сессии инвестиционных проектов ВЭФ-2016 выступает информационное агентство России ТАСС. Формат работы презентационной зоны предполагает непосредственный диалог российских и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ, которые выступят в качестве спикеров на презентациях.

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