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Строительство НПЗ за 120 млрд рублей около границы РФ и КНР начнется в 2017 году

Экономика и бизнес
3 сентября, 10:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Первая продукция должна быть выпущена на заводе в конце 2018 года
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство российско-китайского нефтеперерабатывающего завода в поселке Березовка Амурской области (в 30 км от границы РФ и КНР) начнется в 2017 году. Об этом на презентации инвестиционных проектов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил генеральный директор "Амурской энергетической компании", которая выступает инициатором проекта, Александр Гордеев.

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"Сейчас заканчиваем делать проект, в октябре сдаем его на государственную экспертизу, а само строительство планируем начать уже в 2017 году. Первая продукция должна быть выпущена на заводе в конце 2018 года. Завод будет располагаться около границы России и Китая. В КНР будет поставляться почти 80% продукции, все остальное - на Россию", - сказал Гордеев.

Амурский НПЗ - совместный проект, в котором участвуют китайская акционерная топливно-энергетическая компания "Мэн Лань Син Хэ" (50%), компании "Амур-Нефтехим" (50%) и "ИнтерРусОйл" (10%). Инициатором проекта выступает "Амурская энергетическая компания". Он реализуется на территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская".

По информации "Амурской энергетической компании", стоимость реализации проекта по бизнес-плану - 120 млрд рублей. Сейчас одновременно с проектированием и подготовкой площадки ведутся поиск и переговоры с потенциальными поставщиками сырья.

После запуска НПЗ будет перерабатывать 6 млн тонн сырья в год: 4 млн тонн нефти и 2 млн тонн нефтегазового конденсата. В России будут оставаться чуть более 20% продукции: 11 млн тонн дизтоплива, 158 тысяч тонн нефтяного кокса, 50 тысяч тонн авиационного керосина. Остальная продукция (дизтопливо и гидроочищенная нафта) по трубопроводу будет направляться в приграничный город Хэйхэ (КНР), а оттуда в Дацин.

Модератором питч-сессии инвестиционных проектов ВЭФ-2016 выступает информационное агентство России ТАСС. Формат работы презентационной зоны предполагает непосредственный диалог российских и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ, которые выступят в качестве спикеров на презентациях.

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