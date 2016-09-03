Российский экспортный центр не исключает возможности продвижения товаров из РФ через eBay

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) не исключает возможности продвижения отечественных товаров через американскую торговую интернет- площадку eBay. Об этом ТАСС сообщили генеральный директор центра Петр Фрадков.

"Мы работаем", - сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли конкретные переговоры.

По словам Фрадкова, РЭЦ работает со многими компаниями, которые являются интеграторами и операторами.

"Впрочем, в таком же формате, как сфокусированно РЭЦ сейчас работает с китайской Alibaba (первые предметные договоренности достигнуты в июне 2016 г. на уровне основателя компании Джека Ма - прим. ред.), конечно, нет", - сказал он.

В то же время глава РЭЦ отметил, что у центра нет никаких ограничений, нет никакого эксклюзива с какой-то одной интернет-площадкой.

"Мы готовы работать с любыми крупными торговыми площадками, которые заинтересованы в этом формате работы - формировании какого-то фокусного предложения для своих клиентов по брендированию и продвижению российских товаров", - подчеркнул Фрадков.

Говоря в целом о продвижении российских товаров через Интернет, руководитель РЭЦ указал на главную задачу - обеспечить узнаваемость российских брендов.

"Просто разместить на площадке - не значит ничего, потому что это формат B2C (розничные продажи - прим. ред.). Когда мы именем в виду такой формат, мы должны продвигать на уровне знания потребителя про товар, про бренд, про в целом отношение к России. И здесь очень важна продвиженческая работа. Площадка вторична", - резюмировал Фрадков.

Российский экспортный центр является структурой госкорпорации "Внешэкономбанк", которая с 2015 года развивает государственную поддержку экспорта. В его состав в декабре вошла "дочка" ВЭБ - агентство "Эксар", которое с 2011 года является единственным государственным институтом, занимающимся страхованием экспорта.