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Дмитриев: РФПИ может инвестировать в строительство трассы Hyperloop в Эмиратах

Экономика и бизнес
3 сентября, 13:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Технология "гиперпетли" или Hyperloop предполагает движение транспортного средства в вакууме внутри трубы со скоростью до 1200 км
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© AP Photo/John Locher

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами может инвестировать в проект строительства скоростной трассы Hyperloop в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил в интервью ТАСС глава фонда Кирилл Дмитриев.

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"Мы видим, что технологии работают, прошли успешные испытания, мы заинтересованы в реализации этого проекта в России и может даже совместно с арабскими партнерами в арабских странах. ОАЭ тоже планируют пилотные проекты, и мы заинтересованы в участии", - сказал Дмитриев. По его словам, партнером проекта может выступить крупный международный портовый оператор компания DP World. В соответствии со своим новым статусом суверенного фонда РФПИ может инвестировать в проекты за рубежом.

Технология "гиперпетли" или Hyperloop предполагает движение транспортного средства в вакууме внутри трубы со скоростью до 1200 км. Технология стала известной после того, как о ней упомянул предприниматель Элон Маск, создатель компании, которая производит электромобили Tesla.

РФПИ может выступить организатором китайских инвестиций в российский пилотный проект 65-километрового участка трассы Hyperloop между портом Зарубино группы "Сумма" в Приморье и терминально-логистическим центром Хунчунь в Китае. Венчурный фонд Сaspian VC владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова также может выступить инвестором строительства трассы Hyperloop в Приморье. Предварительная оценка необходимых инвестиций на сегодняшний день составляет $1,5 млрд. По словам Дмитриева, стоимость проекта может существенно снизиться по сравнению с первоначальным оценками.

"Мы считаем, что для России эта технология может быть прорывной, сейчас ведутся работы на снижение стоимости километра этой трассы. Потому как если использовать другие материалы для строительства трассы, ее стоимость может снизится значительно", - сказал Дмитриев.

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