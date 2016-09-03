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РФПИ оценивает целесообразность инвестиций в трассу Европа - Западный Китай

Экономика и бизнес
3 сентября, 13:29 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ обсуждает финансирование проекта с различными инфраструктурными фондами Китая
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами оценивают риски и целесообразность вложений в строительство автомагистрали Европа - Западный Китай и примет решение только после анализа транспортного потока, заявил в интервью ТАСС глава фонда Кирилл Дмитриев.

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Международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай общей протяженностью 8 400 километров, пройдет по территории России и Казахстана. Стоимость российского участка дороги от Санкт-Петербурга до границы с Казахстаном может составить 1,2 триллиона рублей.

"Мы активно изучаем этот проект и считаем его довольно интересным. Но при этом также существуют риски по потоку. Поэтому сейчас мы сфокусировались на первом пилотном этапе этого проекта", - сказал Дмитриев, подчеркнув, что строительство участка позволит понять целесообразность всей трассы.

"Поэтому мы просчитываем первый пилотный кусок, протяженность которого составит одну двадцатую маршрута", - сказал Дмитриев.

Он добавил, что РФПИ обсуждает финансирование проекта с различными инфраструктурными фондами Китая.

Дмитриев также заявил, что фонд ожидает решений правительства по поддержке строительства сухогрузного порта "Тамань" на Черном море рядом со строящимся Керченским мостом, который соединит Краснодарский край и Крым.

"Мы ждем окончательные решения правительства о конфигурации этого порта и о том, какая поддержка ему будет оказана", - сказал Дмитриев.

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