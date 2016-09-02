Дальний Восток для бизнеса: какие соглашения подписаны на форуме

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти РФ готовы будут внести коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем Востоке с учетом их предложений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с перспективными инвесторами Дальневосточного Федерального округа. Глава государства отметил, что в последние годы предпринимаются энергичные усилия для создания в регионе благоприятных условий ведения бизнеса. Уже сейчас выработана целая система мер и поддержки бизнеса - это и территории опережающего развития и режим свободного порта, напомнил Путин.

Накануне во Владивостоке открылся Второй Восточный экономический форум. В течение двух дней представители бизнеса и власти заключат 142 соглашения на общую сумму 1,6 трлн рублей, сообщил на церемонии открытия форума полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, председатель оргкомитета форума ВЭФ Юрий Трутнев.

"Готовясь к форуму, мы понимали, что главная тема остается неизменной - мы говорим о привлечении инвестиций и создании новых крупных проектов на Дальнем Востоке. На Первом ВЭФ было подписано 92 соглашения на общую сумму 1,8 трлн рублей. Из них 1,116 трлн рублей уже стали заключенными контрактами. Проекты на более 600 млрд рублей прошли стадию проектирования и находятся на стадии строительно-монтажных работ", - сказал Трутнев.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подписало в первый день работы Восточного экономического форума соглашения о реализации проектов общим объемом инвестиций более 1 трлн рублей.

"Общая сумма превышает 1 трлн рублей. При этом около 200 млрд - сумма уже заключенных контрактов, обязательная к исполнению с обеих сторон. В рамках этих контрактов будут направлены государственные средства для строительства инфраструктуры под создание новых инвестиционных проектов", - сказал Трутнев.

Так, в четверг Минвостокразвития подписало с "Сибуром" соглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта Амурский газохимический комплекс (ГХК) стоимостью более 500 млрд рублей. Как пояснил ТАСС председатель правления "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов, в соответствии с соглашением, компания и министерство проработают условия работы ГХК в рамках территорий опережающего развития.

Также было заключено соглашение о предоставлении компании "Полюс" инфраструктурной субсидии в размере 9,9 млрд рублей на строительство рудника на Наталкинском месторождении золота в Магадане и три инвестиционных соглашения: с "Алросой" о разработке Верхне-Мунского рудного поля в Якутии объемом инвестиций в проект в размере 63 млрд рублей, с Тарынской золоторудной компанией (входит в "Высочайший") о строительстве горно- обогатительного комбината на якутском месторождении золота Дражное стоимостью 9,8 млрд рублей и с компанией "Азия Лес", которая планирует создать в поселке Березовый Хабаровского края производство пиломатериалов стоимостью 8,4 млрд рублей - мощность производства составит 200 тыс. кубических метров сухих пиломатериалов в год, 100 тыс. кубометров профилированных пиломатериалов в год, 84 тыс. тонн топливных гранул и 290 тыс. плотных кубометров технологической щепы в год.

Кроме того, в пятницу на ВЭФ было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта строительства Национальной химической группой Находкинского завода минеральных удобрений. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 370,5 млрд рублей. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) планирует инвестировать в завод до 5 млрд рублей.

Кроме того, три резидента ТОР "Беринговский" в Чукотском автономном округе вложат 11 млрд рублей инвестиций и создадут около 1 тыс. новых рабочих мест. Соответствующие соглашения компании "Порт Угольный", "Берингпромуголь" и "Канчалано-Амгуэмская площадь" подписали с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) во время второго ВЭФ.

"Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашение с компаниями "Порт Угольный", "Берингпромуголь" и "Канчалано-Амгуэмская площадь" об осуществлении деятельности в ТОР "Беринговский". Общая сумма инвестиций по проектам составит 11 млрд рублей, будет создано 852 новых рабочих места", - говорится в сообщении.

Наиболее крупными инвесторами станут компании "Порт Угольный" и "Берингпромуголь". Они суммарно вложат около 8,5 млрд рублей инвестиций. "Порт Угольный" займется техническим перевооружением морского порта Беринговский для увеличения экспорта угля в период летней навигации до 750 тыс. тонн, а также приемки 250 двадцатифутовых контейнеров; также она планирует начать экспортировать уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Берингпромуголь" будет добывать коксующийся уголь на Амаамском месторождении.

Стало также известно, что японская строительная корпорация Iida Group Holdings намерена расширять свою деятельность в России и планирует зарегистрироваться в качестве резидента территорий опережающего развития (ТОР). Об этом заявил в пятницу генеральный директор компании Еити Нисикава "на полях" форума.

"Роснефть" станет участником проекта BP и WesternGeco (сейсмическое подразделение Schlumberger) по разработке новой технологии беспроводного получения сейсмических данных на суше. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ВЭФ.

Технология позволит улучшить качество и достоверность построения геологических моделей, повысит эффективность геологоразведки и разработки месторождений. Также ожидается сокращение сроков полевых работ и снижение стоимости сейсмических данных, говорится в материалах "Роснефти".