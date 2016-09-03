"Почта России" направит часть инфраструктурного платежа "Почта банка" на зарплаты

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Почта России" направит часть инфраструктурного платежа "Почта банка" за использование сети почтовых отделений, который до 2023 г. может составить 54 млрд руб., на повышение зарплат сотрудников. Об этом заявил в интервью ТАСС в рамках ВЭФ-2016 гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов.
"У нас две инвестиционных составляющих: первая (с точки зрения социальной значимости самая важная) - это инвестиции в наших сотрудников, в повышение заработных плат", - заявил он, комментируя возможные направления расходования средств инфраструктурного платежа от работы "Почта банка". Ко второй составляющей, по словам Страшнова, относятся модернизация логистики и инфраструктуры, а также сети почтовых отделений, оснащение их современными средствами IT.
В 2016 г. "Почта России" уже повышала зарплату своим сотрудникам. "В текущем году это повышение, скорее всего, будет единственным", - отметил глава почтового оператора, добавив, что повышение зарплат может произойти в будущем.
"Вопрос роста заработных плат напрямую зависит от развития бизнеса. То есть для того, чтобы значительно увеличить фонд оплаты труда, нам нужно пропорционально увеличивать выручку", - резюмировал Страшнов, отметив, что компания в дальнейшем будет рассматривать возможности оптимизации персонала, прежде всего, за счет автоматизации процессов, при этом выручка от операционной деятельности и расходы на персонал будут расти "синхронно".