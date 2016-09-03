Ротенберг: санкции США против генподрядчика Керченского моста не повлияют на сроки проекта

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Введенные США санкции против компании "СГМ-Мост" - генподрядчика строительства Керченского моста - не окажут влияния на сроки реализации проекта. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил владелец компании "СГМ" Аркадий Ротенберг.
"Мы были к этому изначально готовы, предполагали, что это может произойти. На строительство моста это влияния не окажет. Ни на сроки, ни на саму стройку", - сказал он. "Мы нигде не пробуксовываем. У нас оснований для нервозности нет абсолютно", - добавил Ротенберг.
1 сентября США ввели санкции против нескольких десятков российских компаний. Среди них оказались предприятия, которые так или иначе связаны со строительством Керченского моста: разработчик проекта моста "Гипростроймост", генподрядчик "СГМ-мост" (дочерняя компания холдинга "СГМ") и один из подрядчиков - "Мостотрест".
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 г." без привлечения внебюджетного финансирования.
Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 г. между Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж".
"Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - головная организация группы компаний СГМ - одного из ведущих в России холдингов, занимающихся строительством в нефтегазовом, транспортном и морском секторах отечественной экономики.