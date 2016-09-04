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Шерпа РФ: G20 добьется роста ВВП только повышением производительности труда и инновациями

Экономика и бизнес
4 сентября, 21:58 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
По словам Светланы Лукаш, практически все лидеры, выступившие в первый день саммита G20 звучало "недоумение по поводу того, что в мире сейчас преобладают тенденции скепсиса в вопросах глобализации"
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Страны G20 могут добиться роста ВВП к 2018 году в 2% только за счет радикального повышения производительности труда и реализации новых инновационных решений, таких как внедрение технологий и структурных изменений экономик. Такое мнением высказала журналистам шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

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"Сегодня состоялось самое главное первое обсуждение на саммите, посвященное ключевым вопросам китайского председательства и в целом "Группы двадцати" в этом году. Это обсуждение, каким образом дальше выводить экономику на траекторию устойчивого роста и какими могут быть новые источники роста, в том числе в долгосрочной перспективе. Как вы знаете, китайское председательство вынесло в качестве приоритетов повестку инновационного роста. Это включает вопросы обсуждения структурных изменений в экономике, так называемая новая промышленная революция, это все аспекты цифровой экономики, и главное - это реализация различных инновационных стратегий", - сказала она.

"Все лидеры сегодня, так или иначе, касались этих вопросов, но также в целом звучали их общие оценки о текущем состоянии экономики. Я обратила внимание - практически в каждом выступлении всех лидеров звучало некое недоумение по поводу того, что в мире сейчас преобладают тенденции скепсиса в вопросах глобализации", - добавила шерпа.

"Безусловно, все пытались ответить на вопрос, каким образом можно сдержать эти негативные тенденции деглобализации и, прежде всего, в восприятии самих людей", - отметила она.

"В краткосрочной перспективе у нас уже налажены механизмы координации макроэкономической политики. Как вы знаете, в 2014 году были приняты стратегии роста, которые позволят добиться все-таки повышения совокупного роста ВВП стран группы двадцати на 2% к 2018 году. Хотя есть некоторые задержки в реализации этих стратегий, в том числе по оценке международных организаций, мы можем выйти на эту перспективу. Но вопрос - как добиваться роста в долгосрочной перспективе? И вот здесь есть только два пути - радикальное повышение производительности труда и реализация новых решений инновационных, как внедрение технологий, так и просто структурные изменения экономики", - сказала Лукаш.

G20. Хроника работы саммита

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