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"АвтоВАЗ" может провести допразмещение акций

Экономика и бизнес
5 сентября, 0:06 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
По данным компании, для решения финансовых вопросов по рекапитализации долга ей нужно 85 млрд рублей, а допэмиссия акций может принести 25 млрд рублей
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© Андрей Холмов/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Акционеры крупнейшего российского автопроизводителя группы "АвтоВАЗ" на внеочередном общем собрании решат вопрос о дополнительном размещении акций компании в декабре. С таким предложением выступил совет директоров автопроизводителя.

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"5 сентября на совете директоров "АвтоВАЗа" было объявлено, что чрезвычайное общее собрание акционеров компании рассмотрит 10 октября 2016 года вопрос о начале открытой подписки на акции ОАО "АвтоВАЗа". Это станет первым ключевым шагом в реализации плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд рублей, что позволит профинансировать будущие планы по развитию "АвтоВАЗа" и выполнить имеющиеся у компании финансовые обязательства", - сказали в компании.

В компании отмечают, что для решения финансовых вопросов по рекапитализации долга ей нужно 85 млрд рублей. Допэмиссия акций, по расчетам компании, может стать первым этапом финансового оздоровления и принести 25 млрд рублей.

"Если одобрение акционеров будет получено, то открытая подписка на акции компании начнется в декабре 2016 года. Ожидается, что этот первый шаг увеличит капитал компании на 25 млрд рублей. Компания Alliance Rostec Auto, совместное предприятие Renault-Nissan Alliance и "Ростех" (основной акционер "АвтоВАЗа" - прим. ТАСС), уже подтвердила свое намерение участвовать в рекапитализации, чтобы "АвтоВАЗ" смог извлечь максимальные преимущества из ожидаемого восстановления рынка", - добавляют в "АвтоВАЗе".

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В 2015 г. на фоне затрат на запуск новых моделей, кризиса на авторынке, падения покупательской способности и девальвации рубля "АвтоВАЗ" получил по международным стандартам финансовой отчетности убытки в сумме 74 млрд руб. Компания также нарушила ковенанты по договорам с банками на 36,6 млрд руб. и сообщила в финансовом отчете, что без поддержки акционеров имеет риск приостановки своей операционной деятельности из-за больших убытков и сложностей, связанных с погашением долгов. На фоне ухудшения финансовых показателей "АвтоВАЗа" у предприятия сменился его руководитель: на смену Бу Андерссону, руководившему заводом с 2013 года, пришел экс-генеральный директор Renault в Румынии Николя Мор.

Контрольный пакет "АвтоВАЗа" принадлежит альянсу Renault-Nissan, блок-пакет - ГК "Ростех". Эти акционеры управляют компанией через Alliance Rostec Auto BV.

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