Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Второй Восточный экономический форум принес Сахалину около 30 млрд рублей

Экономика и бизнес
5 сентября, 2:47 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
По данным пресс-службы регионального правительства, на форуме было подписано 17 соглашений
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинская область на II Восточном экономическом форуме подписала 17 соглашений на сумму около 30 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Подписаны соглашения в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, транспорт, бальнеология и спорт, топливно-энергетический комплекс, торговля и рыбная отрасль. Таковы первые итоги участия островной делегации в масштабном международном экономическом мероприятии", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Дальний Восток для бизнеса: какие соглашения подписаны на форуме

По данным пресс-службы, основная часть достигнутых с партнерами договоренностей касается создания новых предприятий и производств в регионе, а также поддержки имеющихся, внедрения дополнительных инструментов развития малого и среднего бизнеса.

В сельском хозяйстве, например, это крупный животноводческий комплекс на 3800 голов скота, селекционно-генетический центр и мясоперерабатывающий завод. В сфере торговли - оптово-распределительный центр на 40000 тонн продукции и торгово-ярмарочный центр для местных товаропроизводителей площадью 6,2 тыс. кв. м. В области транспорта - международный морской пассажирский терминал в порту Корсакова, который сможет принимать до 160 тысяч пассажиров круизных и паромных судов в год, а также новые самолеты для улучшения связи с отдаленными островами Парамушир и Шикотан.

В последний день проведения форума власти Сахалина заключили трехстороннее соглашение с федеральным Министерством связи и массовых коммуникаций и ПАО "Ростелеком". Целью соглашения является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории региона. При этом решается задача устранения так называемого цифрового неравенства, обеспечения равных возможностей для жителей в использовании современных услуг связи. 29 малонаселенных пунктов Сахалина обеспечат высокоскоростными точками доступа в Интернет.

На форумской площадке сахалинская делегация провела и целый ряд переговоров с партнерами, в том числе и зарубежными. Например, на встрече с японской компанией Chiyoda Corporation обсуждались перспективы развития на острове газохимии, создания мини-заводов СПГ на базе Анивских газовых месторождений. Еще более широкий спектр вопросов был поднят в ходе диалога с представителями Ассоциации КНР по развитию предприятий за рубежом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
2
Военная разведка США включилась в перебранку с КНР по поводу оказанного Обаме приема
3
Обвиняемая в убийстве двухлетнего ребенка в Иванове арестована на два месяца
4
Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Никсона
5
Переговорная гонка первого дня саммита G20 завершилась, лидеры взяли паузу
6
Четыре человека погибли в результате пожара в Омске
7
Диписточник в Женеве назвал вопиющим срыв доставки помощи в Алеппо по вине оппозиции
Темы дня
Реклама