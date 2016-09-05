Второй Восточный экономический форум принес Сахалину около 30 млрд рублей

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинская область на II Восточном экономическом форуме подписала 17 соглашений на сумму около 30 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
"Подписаны соглашения в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, транспорт, бальнеология и спорт, топливно-энергетический комплекс, торговля и рыбная отрасль. Таковы первые итоги участия островной делегации в масштабном международном экономическом мероприятии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, основная часть достигнутых с партнерами договоренностей касается создания новых предприятий и производств в регионе, а также поддержки имеющихся, внедрения дополнительных инструментов развития малого и среднего бизнеса.
В сельском хозяйстве, например, это крупный животноводческий комплекс на 3800 голов скота, селекционно-генетический центр и мясоперерабатывающий завод. В сфере торговли - оптово-распределительный центр на 40000 тонн продукции и торгово-ярмарочный центр для местных товаропроизводителей площадью 6,2 тыс. кв. м. В области транспорта - международный морской пассажирский терминал в порту Корсакова, который сможет принимать до 160 тысяч пассажиров круизных и паромных судов в год, а также новые самолеты для улучшения связи с отдаленными островами Парамушир и Шикотан.
В последний день проведения форума власти Сахалина заключили трехстороннее соглашение с федеральным Министерством связи и массовых коммуникаций и ПАО "Ростелеком". Целью соглашения является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории региона. При этом решается задача устранения так называемого цифрового неравенства, обеспечения равных возможностей для жителей в использовании современных услуг связи. 29 малонаселенных пунктов Сахалина обеспечат высокоскоростными точками доступа в Интернет.
На форумской площадке сахалинская делегация провела и целый ряд переговоров с партнерами, в том числе и зарубежными. Например, на встрече с японской компанией Chiyoda Corporation обсуждались перспективы развития на острове газохимии, создания мини-заводов СПГ на базе Анивских газовых месторождений. Еще более широкий спектр вопросов был поднят в ходе диалога с представителями Ассоциации КНР по развитию предприятий за рубежом.