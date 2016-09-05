Синдзо Абэ: Япония хочет играть ведущую роль в борьбе с уклонением от налогов

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Япония выступает за продолжение дискуссии по проблеме уклонения от уплаты налогов и намерена играть ведущую роль в решении этого вопроса. Об этом японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил "на полях" саммита G20.
"Предотвращение уклонений от уплаты налогов, о которых идет речь в "Панамских документах", имеет очень большое значение. Мы бы хотели в будущем играть ведущую роль в обсуждении (этой проблемы)", - привело его слова агентство Kyodo.
Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, 3 апреля обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах, принадлежащих, в том числе, ряду действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название "Панамские документы" или "Панамское досье", основаны на утечке информации из компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.
"Группа двадцати" - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. Членами G20 являются 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз. В них проживает две трети населения Земли. На страны G20 приходится около 85% мирового ВВП, 80% мировой торговли.