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Новак: нефтяной рынок недополучил более $500 млрд инвестиций за 2,5 года

Экономика и бизнес
5 сентября, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Как отметил министр, процесс ребалансировки на рынке нефти затянулся более чем на два года
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мировой рынок нефти недополучил за последние 2,5 года более $500 млрд инвестиций из-за нескоординированных действий нефтедобывающих стран. Об этом в понедельник в интервью радиостанции "Коммерсант FM" заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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Как отметил министр, процесс ребалансировки на рынке нефти затянулся более чем на два года. Ранее при подобных кризисах ОПЕК "принимал активные действия по поводу сокращения объемов добычи", подчеркнул он.

"Сегодня мы наблюдаем, что фактически конкуренция на рынке достаточно большая, все страны пытаются сохранить свою долю на рынке. И вот эти нескоординированные действия позволяют, к сожалению, держаться низким ценам очень долго, что в свою очередь, еще раз повторю, создает огромные риски, и инвестиции из отрасли ушли за последние 2,5 года - более $500 млрд. Поэтому, конечно, сама ребалансировка более быстрыми темпами, она выгодна всем", - сказал Новак.

При этом он считает, что цена за баррель нефти от $50 до $60 была бы справедливой и позволила бы привлечь инвестиции в отрасль.

"Я хочу сказать, что заморозка (добычи нефти) не для того, чтобы цены повысить, а для того, чтобы те излишки, которые есть на рынке, их можно было бы быстрее ликвидировать", - пояснил глава Минэнерго.

Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, на полях саммита "двадцатки" подписали сегодня совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти.

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