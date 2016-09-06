Минэкономразвития упростит процедуру приватизации культурных объектов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития разрабатывает изменения в правила приватизации, которые закрепят за Росимуществом обязанность раскрывать информацию о статусе приватизируемого объекта как объекта культурного наследия, в том числе находящегося в неудовлетворительном и аварийном состоянии.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

Как отмечает издание, приватизация культурных объектов из-за излишних процедур растягивается на годы, при этом памятники, которые находятся в заброшенном состоянии, "разрушаются по одному объекту в день". По мнению экспертов, внесение изменений значительно облегчит предварительную оценку объектов инвесторами и "поможет им сделать первый шаг по покупке в первую очередь заброшенных дворянских усадеб".

"Суть вносимых изменений - в дополнительном информировании потенциальных покупателей, что объект относится к категории культурного наследия, в том числе может находиться в неудовлетворительном состоянии", - сообщили в Минэкономразвития.

Изменения позволят сделать покупку культурных объектов для инвесторов более привлекательной. "Этот проект постановления Минэкономразвития очень важен, он просто необходим, поскольку приватизация объектов культурного наследия сейчас идет не очень активно. Когда потенциальный собственник знает все данные по такому объекту, о его внесении в специальный реестр, о существующих обременениях, инвестору проще будет принять решение", - сообщила изданию председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Галина Маланичева.

По ее словам, сегодня объекты культурного наследия включаются в общий приватизационный список безо всяких указаний на свой особый статус. "Таким образом, бывают случаи, когда покупатель сталкивается с наложенными на приобретенный объект обременениями (обязательство капитального ремонта, реставрации) на финальном этапе покупки, при этом права держателей таких объектов формулируются нечетко. Интерес к старинным усадьбам есть, но из-за бюрократических сложностей инвесторы предпочитают не покупку, а долгосрочную аренду", - отметила она.

Маланичева добавила, что на настоящий момент юридический аспект процесса приватизации культурных объектов очень затруднен, и в нем присутствует много волокиты, что мешает инвесторам сделать первый шаг.