Чечня впервые за 12 лет выполнила план по сбору озимых и зернобобовых яровых культур

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Чеченская Республика завершила сбор урожая по озимым и зернобобовым яровым культурам, впервые за 12 лет выполнив индикаторы госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства республики Магомед Сельмурзаев.

"В основном на сегодняшний день завершился сбор урожая по озимым и зернобобовым яровым культурам. Впервые за последние 12 лет мы выполнили индикаторы по госпрограмме развития сельского хозяйства. Собрано зерновых и зернобобовых, без учета кукурузы и риса, 315,5 тыс. тонн при индикаторе в 302,9 тыс. тонн", - сказал он, отметив, что планируется также собрать 20 тыс. тонн зерна кукурузы и 6 тыс. тонн риса.

"Такие результаты достигнуты благодаря решению главы республики о передаче убыточных госхозов инвесторам. В течение трех лет частное лицо обязуется выплатить все долги хозяйства, выполнить индикаторы Министерства сельского хозяйства России, после чего имущество остается в аренде у этой агрофирмы. В прошлом году кредиторская задолженность по госхозам составляла более 600 млн рублей, за один год мы снизили ее на 50%", - уточнил Сельмурзаев.

Собеседник агентства подчеркнул, что высокого урожая удалось достичь, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В результате ливневых дождей, которые прошли в июне этого года, аграриям Чеченской Республики был нанесен значительный ущерб. По всем направлениям списано более 30 тыс. га, из них 20 тыс. - зерновых и более 1 тыс. пропашных культур.