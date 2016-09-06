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Чечня впервые за 12 лет выполнила план по сбору озимых и зернобобовых яровых культур

Экономика и бизнес
6 сентября, 15:23 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 6, сентября. /ТАСС
Собрано зерновых и зернобобовых, без учета кукурузы и риса, 315,5 тыс. тонн при индикаторе в 302,9 тыс. тонн
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ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Чеченская Республика завершила сбор урожая по озимым и зернобобовым яровым культурам, впервые за 12 лет выполнив индикаторы госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства республики Магомед Сельмурзаев.

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"В основном на сегодняшний день завершился сбор урожая по озимым и зернобобовым яровым культурам. Впервые за последние 12 лет мы выполнили индикаторы по госпрограмме развития сельского хозяйства. Собрано зерновых и зернобобовых, без учета кукурузы и риса, 315,5 тыс. тонн при индикаторе в 302,9 тыс. тонн", - сказал он, отметив, что планируется также собрать 20 тыс. тонн зерна кукурузы и 6 тыс. тонн риса.

"Такие результаты достигнуты благодаря решению главы республики о передаче убыточных госхозов инвесторам. В течение трех лет частное лицо обязуется выплатить все долги хозяйства, выполнить индикаторы Министерства сельского хозяйства России, после чего имущество остается в аренде у этой агрофирмы. В прошлом году кредиторская задолженность по госхозам составляла более 600 млн рублей, за один год мы снизили ее на 50%", - уточнил Сельмурзаев.

Собеседник агентства подчеркнул, что высокого урожая удалось достичь, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В результате ливневых дождей, которые прошли в июне этого года, аграриям Чеченской Республики был нанесен значительный ущерб. По всем направлениям списано более 30 тыс. га, из них 20 тыс. - зерновых и более 1 тыс. пропашных культур.

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