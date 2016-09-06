Медведев: в 2017 году необходимо вернуться к обычному режиму индексаций пенсий

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым вернуться в 2017 году к обычному режиму индексаций пенсий. На встрече президента РФ Владимира Путина с членами фракции "Единая Россия" глава кабмина заявил, что "условия для этого есть".

"Мы понимаем, как сейчас трудно людям старшего поколения, но крайне важно, чтобы в следующем году мы вернулись в обычный, привычный режим индексации (пенсий)", - сказал Медведев. "Для этого у нас сейчас есть все возможности: и макроэкономические, поскольку инфляция позволяет принимать такие решения, и текущего года, и, надеюсь, следующего года, и финансовые решения", - подчеркнул он.

При этом председатель правительства предупредил: "Такие решения придется принимать уже новому составу Государственной думы".