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Медведев: в 2017 году необходимо вернуться к обычному режиму индексаций пенсий

Экономика и бизнес
6 сентября, 18:02 UTC+3
"Такие решения придется принимать уже новому составу Государственной думы", - заявил премьер-министр
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым вернуться в 2017 году к обычному режиму индексаций пенсий. На встрече президента РФ Владимира Путина с членами фракции "Единая Россия" глава кабмина заявил, что "условия для этого есть".

"Мы понимаем, как сейчас трудно людям старшего поколения, но крайне важно, чтобы в следующем году мы вернулись в обычный, привычный режим индексации (пенсий)", - сказал Медведев. "Для этого у нас сейчас есть все возможности: и макроэкономические, поскольку инфляция позволяет принимать такие решения, и текущего года, и, надеюсь, следующего года, и финансовые решения", - подчеркнул он.

При этом председатель правительства предупредил: "Такие решения придется принимать уже новому составу Государственной думы". 

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