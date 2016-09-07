Продажи Lada в России в августе выросли на 3,6%, до 20,9 тыс. автомобилей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Продажи Lada в России в августе 2016 года составили 20,9 тыс. автомобилей, что на 3,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Об этом говорится в пресс-релизе "АвтоВАЗа".

При этом рыночная доля Lada, по данным автопроизводителя, в августе увеличилась с 15,4% до 19,6% от общего объема продаж легковых автомобилей в России.

"Рыночная доля в 20%, которую мы сегодня удерживаем, и результаты продаж показывают динамику развития Lada и популярность моделей нового поколения - Vesta и Xray, - отметил вице-президент "АвтоВАЗа" Ян Птачек. - Проводимая нами активная модернизация дилерской сети и новые модификации автомобилей позволят еще больше укрепить позиции Lada на рынке в ближайший период".

По прогнозу компании, 2016 год станет переломным, после чего постепенно начнется возврат к росту продаж - до порядка 1,4 млн единиц в 2017 году, 1,7 млн единиц - в 2018 году, 2 млн единиц - в 2019 году и 2,2 млн единиц - в 2020 году.

В 2016 году "АвтоВАЗ" планирует произвести 416 тысяч машин с учетом контрактной сборки моделей альянса Renault-Nissan.