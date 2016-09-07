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Презентация новых продуктов Apple. Онлайн-трансляция

Экономика и бизнес
7 сентября, 19:00 дата обновления: 7 сентября, 19:54 UTC+3
Компания традиционно презентуют новые продукты ежегодно в сентябре в Сан-Франциско
Материал из 1 страницы
© Cameron Spencer/Getty Images

В калифорнийской штаб-квартире Apple ожидается представление новых моделей iPhone и Apple Watch, а также улучшенной версии операционной системы iOS 10.

ТАСС ведет прямую трансляцию презентации. 

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