Презентация новых продуктов Apple. Онлайн-трансляция

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В калифорнийской штаб-квартире Apple ожидается представление новых моделей iPhone и Apple Watch, а также улучшенной версии операционной системы iOS 10.
ТАСС ведет прямую трансляцию презентации.