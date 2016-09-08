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Новак: обсуждения "заморозки" добычи нефти нет в повестке встречи министров Алжира и РФ

Экономика и бизнес
8 сентября, 10:50 UTC+3
При этом риск снижения стоимости нефти в зимний период 2016-2017 годов сохраняется из-за чрезвычайных ситуаций на рынке, также сообщил глава Минэнерго
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Обсуждение "заморозки" добычи нефти не стоит в повестке встречи министров энергетики Алжира и России.

Интервью

Александр Новак

Александр Новак: от энергии востока к консенсусу с Саудовской Аравией

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Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается заморозки добычи нефти, то обсуждение этой темы не фигурирует в повестке", - сказал он.

"Вероятность договориться существует"

Шансы на заключение соглашения между странами-экспортерами нефти по сохранению уровня добычи существуют, но их нельзя назвать "стопроцентными".

При этом текущие показатели добычи нефти в Иране способствуют достижению договоренности по заморозке добычи нефти, считает министр.

"Нельзя утверждать на сто процентов, что договоренность будет достигнута, но ряд факторов, и в том числе показатели добычи нефти Ираном, говорят о том, что такая вероятность существует", - сказал он.

Справка

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

"Риск сохраняется"

Риск снижения стоимости нефти в зимний период 2016-2017 годов сохраняется из-за чрезвычайных ситуаций на рынке, также сообщил Новак.

"Прогнозировать предложение на рынке сложно из-за чрезвычайных ситуаций, которые возникают. Риск снижения цены нефти в целом остается", - сказал он, отвечая на вопрос о рисках падения цены на нефть этой зимой.

"Спрос увеличится"

По словам Новака, Минэнерго России прогнозирует, что спрос на нефть на мировом рынке увеличится в этом году на 1,1-1,3 млн баррелей. 

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"Ранее мы говорили о том, что баланс спроса и предложения нефти будет достигнут только в 2017 году, мы сохраняем эти прогнозы. В целом по году мы ожидаем, что спрос увеличится на 1,1-1,3 млн баррелей по отношению к предыдущему году", - сказал он.

Почему снижаются инвестиции в отрасль

Достижение баланса спроса и предложения на рынке нефти откладывается, снижение объемов инвестиций в отрасль составляет около $200 млрд в год. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сегодня мы видим, что ребалансировка рынка затягивается, наблюдается снижение объемов инвестиций в отрасль на порядка $200 млрд в год. В результате уже сейчас мы наблюдаем отрицательную динамику показателей по геологоразведке и приросту запасов, а в будущем и вовсе можем оказаться в ситуации дефицита нефти", - сказал министр.

По его словам, заморозка добычи нефти позволит найти баланс спроса и предложения на рынке, возобновить инвестиции и избежать дефицита нефти в будущем.

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