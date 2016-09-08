Дворкович: шорт-лист претендентов на приватизацию "Роснефти" пока не готов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Шорт-лист претендентов на участие в приватизации "Роснефти" пока не готов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве ТЭК.

"Вы знаете, есть поручение дополнительно рассмотреть все вопросы о приватизации. Пока никаких коротких списков нет", - сказал он, отвечая на вопрос о списке претендентов, который должен был подготовить "Роснефтегаз" к 1 сентября.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что бюджет РФ может получить от приватизации 19,5% акций "Роснефти" порядка 700 млрд рублей. .

"Я думаю, что "Роснефть" всегда была в приоритете, потому что она больше, дороже, ценнее для бюджета". - сказал он в эфире телеканала РБК. "Порядка 700 млрд рублей можно таким образом получить для исполнения бюджетных обязательств", - сообщил министр.