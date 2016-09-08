Клепач ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2016 года на уровне 3,5-3,6%

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ по итогам 2016 года может составить 3,5-3,6%, заявил журналистам зампред ВЭБа, экс-замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач.
"Я думаю, что будет где-то 3,5-3,6 процента (по итогам года)", - сказал он.
Дефицит федерального бюджета на 2016 год утвержден на уровне 3% ВВП при расходах около 16 трлн рублей и доходах в 13,7 трлн рублей. Однако в конце августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефицит бюджета по итогам текущего года может превысить 3% ВВП при цене нефти ниже 50 долларов за баррель.
Как заявил в начале сентября министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, правительство постарается удержать дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,3% ВВП.