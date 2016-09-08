В ПФР заявили об отсутствии риска нехватки средств на доплаты пенсионерам

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) в полном объеме и своевременно осуществляет социальные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, доводя их до уровня регионального прожиточного минимума. Риска нехватки средств нет. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные оперативного отчета Счетной палаты сообщили, что фонд исчерпал средства на доплаты малоимущим пенсионерам.
"Пенсионный фонд России заявляет, что федеральная социальная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера (ФСД) производится ПФР своевременно и в полном объеме всем получателям, имеющим на нее право. Риска нехватки средств на данную выплату нет. Федеральная социальная доплата к пенсии будет ежемесячно производиться в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что федеральную социальную доплату получают почти 3,9 млн неработающих пенсионеров 71 субъекта РФ.
"Численность получателей по сравнению с декабрем 2015 года увеличилась более чем на 1,5 млн человек", - сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что размер доплаты за год увеличился более чем в 1,5 раза (с 1249 руб. в 2015 году до 1958 руб. в нынешнем).
В фонде также отметили увеличение нагрузки на работу организации, поскольку в этом году четыре субъекта РФ (Приморский край, Еврейская АО, Амурская и Новосибирская области) перешли с региональной доплаты к пенсиям на федеральную. В данном случае плательщиком надбавок становится ПФР, а не субъект РФ.
Социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам введены в России с 1 января 2010 года в целях доведения уровня их материального обеспечения до прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания или фактического пребывания. Федеральная социальная доплата выплачивается в большинстве регионов России.