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Греф: тренд на снижение ставок в российской экономике продолжится в 2017 году

Экономика и бизнес
8 сентября, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Глава Сбербанка также заявил, что ожидает прибыль банковского сектора РФ за 2016 год на уровне 800 млрд рублей
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тренд на снижение ставок кредитования в РФ продолжится в 2017 году. Такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Пока сложно сказать, вполне возможно, тренды такие - на снижение инфляции и на снижение ставок (кредитования - прим. ред.) в целом по сектору. Ставки будут, скорее всего, снижаться, это будет в начале следующего года тоже", - сказал Греф.

Он также отметил, что ожидает прибыль банковского сектора РФ за 2016 год на уровне 800 млрд рублей.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович
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