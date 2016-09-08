Греф: тренд на снижение ставок в российской экономике продолжится в 2017 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тренд на снижение ставок кредитования в РФ продолжится в 2017 году. Такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Пока сложно сказать, вполне возможно, тренды такие - на снижение инфляции и на снижение ставок (кредитования - прим. ред.) в целом по сектору. Ставки будут, скорее всего, снижаться, это будет в начале следующего года тоже", - сказал Греф.

Он также отметил, что ожидает прибыль банковского сектора РФ за 2016 год на уровне 800 млрд рублей.