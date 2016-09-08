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Ассоциация банков "Россия" ожидает от ЦБ более решительного снижения ставки

Экономика и бизнес
8 сентября, 12:11 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 8, сентября. /ТАСС
Это приведет к снижению процентов по кредиту, пояснил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков
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© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Банк России должен более решительно снижать ключевую ставку, учитывая фактор снижения инфляции в РФ. Об этом на международном банковском форуме заявил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков.

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"На наш взгляд, есть все условия для того, чтобы Центральный банк более решительно снижал ключевую ставку, и, соответственно, это приведет к снижению процентов по кредиту и, соответственно, это приведет к тому, что наши заемщики смогут активнее предъявлять спрос на кредиты и эффективнее их обслуживать", - сказал он.

По мнению Аксакова, Банк России "необоснованно очень медленно снижает" ключевую ставку. В настоящий момент она составляет 10,5% при инфляции, приближающейся к 7% в годовом выражении.

"А скорее всего, она (инфляция) будет ниже 7%", - считает глава банковской ассоциации.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке запланировано на 16 сентября.

"Иначе ситуация будет анекдотичной"

Ранее, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев отмечал, что министерство ожидает понижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании совета директоров минимум на 0,5 п.п., иначе ситуация будет "анекдотичной". 

"Ожидаем (снижения ставки ЦБ на ближайшем заседании - прим. ред.). Будет совсем смешно, если это не сделать сейчас. Пора было давно. А сейчас, ну просто, какая-то анекдотическая ситуация будет. Я думаю, что на полпроцента (будет снижение - прим. ред.) ", - сказал Улюкаев.

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Совет директоров Банка России на заседании  29 июля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых. Принятое решение и дальнейшее сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать достижению цели по инфляции в размере 4% к концу 2017 г., говорилось в сообщении ЦБ РФ. Одновременно регулятор дал сигнал о возможном смягчении денежно-кредитной политики.

Вместе с тем, ранее, 10 июня впервые за 11 месяцев ключевая ставка была понижена до 10,5% годовых. В пресс-релизе ЦБ РФ отметил, что ожидает позитивные процессы стабилизации инфляции, снижения инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста.

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