Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС дал отсрочку Google для ответа на обвинения в нарушении антимонопольных норм

Экономика и бизнес
8 сентября, 21:28 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 8, сентября. /ТАСС
ЕК считает, что компания использует свой контроль над разработанной ею мобильной оперативной системой Android для того, чтобы предоставлять преимущества собственным программным продуктами
Материал из 1 страницы
© EPA/EVERT ELZINGA

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Евросоюза вторично предоставили отсрочку американской компании Google для дачи ответа на обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Смотрите также

Google подала в суд новый иск против ФАС
Google попросит ФАС продлить срок выполнения предписания
Клименко: Google надо штрафовать ежедневно до устранения нарушения

По его данным, Еврокомиссия дала корпорации дополнительные две недели. Ранее Евросоюз обязал Google предоставить ответы на ее обвинения до 27 июля. Позднее этот срок был продлен до 7 сентября, теперь корпорации, по ее просьбе, была предоставлена новая отсрочка.

Европейские антимонопольные власти обвиняют Google в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке прикладных программ для мобильных устройств. Еврокомиссия считает, что Google использует свой контроль над разработанной ею мобильной оперативной системой Android для того, чтобы предоставлять преимущества собственным программным продуктами.

По оценке регуляторов в ЕС, представители американской компании настаивали на том, чтобы производители смартфонов с разработанной ею операционной системой Android предварительно устанавливали на устройства и другие приложения от Google. В их числе поисковые системы, электронные карты и многие другие программы. Власти ЕС расценили эти действия компании как попытки обеспечить себе несправедливое преимущество.

Антимонопольные иски против Google в разных странах мира. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
2
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
3
Сборная РФ по пляжному футболу не смогла пробиться на чемпионат мира
4
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
5
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
6
"Армия-2016": видео боевых возможностей новейшей техники ВС РФ
7
"Нафтогаз" готов сотрудничать с "Газпромом" при условии "приемлемой цены" за газ
Темы дня
Реклама