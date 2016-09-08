ЕС дал отсрочку Google для ответа на обвинения в нарушении антимонопольных норм

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Евросоюза вторично предоставили отсрочку американской компании Google для дачи ответа на обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По его данным, Еврокомиссия дала корпорации дополнительные две недели. Ранее Евросоюз обязал Google предоставить ответы на ее обвинения до 27 июля. Позднее этот срок был продлен до 7 сентября, теперь корпорации, по ее просьбе, была предоставлена новая отсрочка.

Европейские антимонопольные власти обвиняют Google в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке прикладных программ для мобильных устройств. Еврокомиссия считает, что Google использует свой контроль над разработанной ею мобильной оперативной системой Android для того, чтобы предоставлять преимущества собственным программным продуктами.

По оценке регуляторов в ЕС, представители американской компании настаивали на том, чтобы производители смартфонов с разработанной ею операционной системой Android предварительно устанавливали на устройства и другие приложения от Google. В их числе поисковые системы, электронные карты и многие другие программы. Власти ЕС расценили эти действия компании как попытки обеспечить себе несправедливое преимущество.

Антимонопольные иски против Google в разных странах мира. Досье