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СМИ: оборудование российских операторов к 2020 году станет отечественным на 85%

Экономика и бизнес
9 сентября, 7:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
В документе, разработанном созданной в рамках рабочей группы, также прописано увеличение объема экспорта российского оборудования с текущих $6 млрд до $11 млрд.
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские операторы к 2020 году на 85% перейдут на телекоммуникационное оборудование отечественного производства. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом "дорожной карты" по импортозамещению на 2016-2020 годы.

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"В целях "дорожной карты" указано появление к 2020 году 12 тыс. единиц техники со статусом "телекоммуникационное оборудование российского происхождения" (ТОРП), который сейчас присваивает экспертный совет Минпромторга. Сети российских операторов связи и центры обработки данных в стране к этому времени должны будут на 85% состоять из ТОРП", - пишет издание.

В документе, разработанном созданной в рамках рабочей группы помощника президента Игоря Щеголева подгруппой "ИТ +Суверенитет", также прописано увеличение объема экспорта российского оборудования с текущих $6 млрд до $11 млрд.

Инициатива, призванная обеспечить "государственный суверенитет в стратегически важной телекоммуникационной отрасли за счет создания благоприятных политических, экономических и технологических условий", предполагает предоставление существенных льгот отечественным производителям. Уже в следующем году для них планируется на 50% снизить НДС, налог на прибыль и социальные платежи, а также пошлины на необходимые для производства импортные комплектующие. Для привлечения коммерческих предприятий к использованию отечественного телекоммуникационного оборудования и софта им будут предоставлены льготные кредитные линии.

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При этом ввозные пошлины на готовое импортное оборудование, составляющие на данный момент 0% для готового оборудования и до 12% для комплектующих, повысятся на те же 50% . Кроме того, рассматривается введение с 2017 года законодательного запрета даже частным операторам использовать зарубежную технику и программное обеспечение в некоторых сферах деятельности. Например, "при накоплении статистических данных, проверке, анализе и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому (DPI)" или оказании услуг госструктурам. Запрет на закупку импортного оборудования (при наличии отечественных аналогов) коснется и самих госорганов, а также компаний с госучастием.

Изменения, связанные с необходимостью использования российского телекоммуникационного оборудования, затронут в том числе сферу лицензирования деятельности операторов связи. Как сообщает "Коммерсант", представитель отвечающего за выдачу лицензий Роскомнадзора отказался от комментариев по данному вопросу.

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