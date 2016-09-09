Авиапредприятия РФ могут начать сами ремонтировать самолеты Ан "Руслан"

МОСКВА, 9 сентября, /ТАСС/. Российские авиационные предприятия могут сами начать выполнять работы по поддержанию летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан". Такая потребность возникла из-за фактического невыполнения своих обязательств по обслуживанию самолетов их производителем украинской ГК "Антонов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Ранее в ГК "Антонов" сказали, что планируют объявить небезопасными эти самолеты, эксплуатирующиеся на территории РФ, если Россия откажется от сервисного обслуживания "Русланов" на киевском предприятии.

"В соответствии с требованиями авиационных правил и в связи с фактическим неисполнением ГП "Антонов" своих обязательств, организациями российской промышленности прорабатывается возможность выполнения работ по поддержанию летной годности ВС Ан-124-100 без привлечения ГП "Антонов", - отмечается в сообщении пресс-службы Минпромторга. - Наши компании cмогут выполнять эти работы".

Как пояснили в пресс-службе ведомства, держателем сертификата типа самолета (выдается производителю самолета, подтверждает его безопасность) является "Антонов". На него же возлагаются обязательства по непрерывности действия сертификата типа и авторскому сопровождению в процессе производства, эксплуатации и ремонта авиационной техники.

"В настоящее время российские эксплуатанты испытывают затруднения с поддержанием летной годности самолета Ан-124-100 "Руслан", - отметили в Минпромторге. - Несмотря на заявления ГП "Антонов" о поддержании сертификата типа, практические работы в этом направлении у российских эксплуатантов приостановлены".

Ранее источник ТАСС в ОПК РФ сообщал, что в качестве ответной меры "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) может рассмотреть возможность обращения в госорганы РФ для оценки легитимности эксплуатации парка самолетов марки "Ил" на Украине.

Ан-124 "Руслан" в РФ в основном эксплуатируют компания "Волга-Днепр" и Воздушно-космические силы. Госконцерн "Антонов" в сентябре 2015 года по решению правительства Украины вышел из украинско-российского СП "ОАК- Антонов".