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Структура Ростеха разработала защищенную систему для хранения данных сверхбольших объемов

Экономика и бизнес
9 сентября, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Решение на базе операционной системы "Аврора" позволяет хранить от нескольких петабайт до десятков эксабайт информации
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК "Ростех") разработал технологическую платформу для создания защищенных систем хранения данных сверхбольших объемов, сообщили ТАСС в компании.

Решение на базе операционной системы "Аврора" (также разработка НЦИ) позволяет хранить от нескольких петабайт до десятков эксабайт информации, его преимуществами являются безопасность и надежность хранения данных.

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"Система подразумевает многократное реплицирование (дублирование) хранимых данных, что предельно снижает риск потери информации и максимально повышает надежность системы", - пояснил представитель НЦИ.

Он отметил, что восстановление системы в случае аварии происходит за 15 минут, при этом доступ к данным не приостанавливается. Решение также позволяет сократить расходы на содержание инфраструктуры за счет внедрения передовых отечественных разработок и использования оборудования, локализованного Ростехом.

По мнению НЦИ, защищенная система хранения сверхбольших объемов данных может быть использована в силовых ведомствах и иных органах исполнительной власти для хранения и обработки информации, в том числе содержащей гостайну, а также в научных организациях и коммерческих компаниях, которым приходится работать с большими массивами данных.

Помимо этого, на основе платформы может быть реализована российская инфраструктура для "Интернета вещей".

"Мы создали технологическую платформу, которая может использоваться для реализации целого ряда проектов национального масштаба, в которых требуется хранение больших и сверхбольших объемов данных, например, построения комплексных систем безопасности, создания решения "умный город", полной информатизации медицины и других", - пояснил ТАСС гендиректор НЦИ Константин Солодухин.

Ранее Минпромторг совместно с Минкомсвязью и ФСБ России подготовили предложения по реализации "пакета Яровой". В качестве одного из вариантов было предложено создание распределенной системы центров обработки данных (ЦОД) с возможностью индексации поступающего трафика на базе НЦИ.

Минпромторг отмечал эту модель как перспективную для проработки с операторами связи. Для ее реализации в том числе могут потребоваться системы для хранения данных больших объемов.

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