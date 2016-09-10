Медведев: доля оклада в зарплате учителей будет увеличена

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что доля оклада в зарплате учителей будет увеличена.

"Я дал поручение сделать так, как хотят педагоги, потому что должна быть какая-то основа, которая не подвержена колебаниям, притом что и премиальная часть должна быть, - отметил он в интервью ведущему программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" Сергею Брилеву. - Иными словами, сказал, что как вы хотите, так мы и сделаем. Думаю, что это будет более правильно, более справедливо".

Глава кабмина напомнил, что речь об этом шла на всероссийском педсовете, который прошел в августе. Тогда педагоги пожаловались, что у некоторых из них оклад составляет 10% от зарплаты, а остальные 90% - премия.

Премьер отметил также, что в РФ удалось достигнуть цели выведения зарплаты учителей на уровень не ниже среднего по региону. "Да, это зависит от региона: в некоторых эта цифра весьма внушительная, в некоторых, к сожалению, поменьше, - признал Медведев. - Тем не менее она соответствует среднему сложившемуся уровню оплаты труда",.

Он заверил, что зарплаты учителей снижаться не будут. "Тем регионам, которые имеют долги, мы предусмотрели возможность либо их перекредитования, либо просто перечисления трансфертов на поддержание сбалансированности бюджета, - заявил глава кабмина. - Мы регионы поддержим. Учителям нечего беспокоиться: все те выплаты, которые существуют, будут сохранены. Более того, мы будем совершенствовать систему оплаты труда педагогов".