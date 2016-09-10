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РФ будет развивать с Грецией проекты в энергетике, транспорте, АПК и туризме

Экономика и бизнес
10 сентября, 22:04 UTC+3
Зампредседателя правительства России Аркадий Дворкович заявил, что в области энергетики это в первую очередь коснется создания современной транзитной газовой инфраструктуры
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САЛОНИКИ, 10 сентября. /ТАСС/. Россия намерена реализовать с Грецией совместные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, АПК и туризме, заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, выступая на открытии международной выставки в Салониках.

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"Мы твердо намерены сделать все, чтобы реализовать крупные совместные проекты в таких сферах, как энергетика, прежде всего это касается создания современной транзитной газовой инфраструктуры, транспортная инфраструктура, это касается железных дорог, портов, аэропортов, в сфере высоких технологий, в сельском хозяйстве, туризме", - сказал он.

По мнению российской стороны, Грецию ждет успешное экономическое развитие и стабильность, чему будет способствовать сотрудничество с Россией, отметил Дворкович.

Как отметил Дворкович ранее в рамках российско-греческого форума в Салониках, российская сторона обсуждала с Грецией возможность продления одной из веток газопровода "Турецкий поток" до Греции с целью дальнейших поставок газа в Европу. Кроме того, обсуждался интерес российских компаний к греческой инфраструктуре и возможности по поддержке греческих сельхозпроизводителей на российском рынке.

Также Дворкович в ходе выступления передал наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина и зачитал приветствие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 

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