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Глава МИД Турции: Россия может вывести "Турецкий поток" к границе с Грецией

Экономика и бизнес ТЭК
6 сентября, 18:28 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Однако, по словам Мевлюта Чавушоглу, сначала РФ хочет получить гарантии ЕС о востребованности газопровода
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АНКАРА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Россия может построить вторую ветку "Турецкого потока" до границы с Грецией, но сначала хочет получить гарантии ЕС о востребованности газопровода. Об этом на пресс-конференции в Словении заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает турецкий телеканал TRT.

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"Одна (ветка - прим. ред.) пойдет на турецкий внутренний рынок. Она может стать заменой для западного маршрута, по которому мы сейчас получаем российский газ", - сказал глава ведомства. Вторая ветка "будет проложена в направлении Европы".

"Но сейчас Россия хочет получить гарантии для себя на этом рынке (на закупку объемов газа - прим. ред.)", - отметил Чавушоглу.

Ранее в интервью телеканалу "Россия 24" глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что турецкая сторона предложила рассмотреть возможность поставок газа в Европу в рамках "Турецкого потока" через границу с Грецией.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, в октябре текущего года предполагается выйти на согласование и подписание проекта межправсоглашения, а также начало работ по реализации первой ветки "Турецкого потока", которую предполагается построить к концу 2019 года.

Проект газопровода "Турецкий поток"

После того, как Россия отказалась от реализации проекта "Южный поток" из-за требований ЕС, который настаивал на соответствии газопровода так называемому третьему энергопакету, было решено строить "Турецкий поток". Однако впоследствии переговоры по проекту были приостановлены, в том числе из-за кризиса в двусторонних отношениях.

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Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части проекта должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. Мощность каждой из четырех ниток газопровода планировалось в объеме 15,75 млрд кубометров. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,4 млрд евро.

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