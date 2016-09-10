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Ципрас: отношения Греции и России могут иметь значительное будущее

Международная панорама
10 сентября, 14:52 UTC+3 САЛОНИКИ САЛОНИКИ 10, сентября. /ТАСС
По словам греческого премьер-министра, значительное торговое и деловое присутствие России на 81-й Международной ярмарке в Салониках показывает возросший уровень сотрудничества между двумя странами
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САЛОНИКИ, 10 сентября. /ТАСС/. Греция и Россия имеют общие традиции, и их отношения могут иметь значительное будущее. Об этом в субботу заявил греческий премьер-министр на встрече с заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем в рамках 81-й Международной ярмарки в Салониках.

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"Греция и Россия имеют общие традиции, и наши отношения могут иметь значительное будущее. Значительное торговое и деловое присутствие России на 81-й Международной ярмарке в Салониках показывает возросший уровень сотрудничества между двумя странами (Россией и Грецией - прим. ТАСС). Этот высокий уровень подтверждают и мой визит в Санкт-Петербург, и недавний визит президента России Владимира Путина в Афины", - отметил греческий премьер.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия заинтересована в создании СП и обмене технологиями с Грецией. 

Кроме того, по словам Дворковича, восстановление отношений с Турцией может позволить РФ развивать южный газовый коридор, провести одну из веток через Турцию в Грецию и далее в европейские страны.

Он добавил, что группа компаний из РФ может участвовать в добыче полезных ископаемых в Греции, возможно СП.

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