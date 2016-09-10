Ципрас: отношения Греции и России могут иметь значительное будущее

Эксперты: МЦК станет мощным заделом для развития столицыОбщество 10 сентября, 15:11
Мединский считает ситуацию с доской Маннергейму темой отдельной беседыКультура 10 сентября, 14:45
Прокуратура возбудила уголовное дело за вырубку в Крыму редкого можжевельникаПроисшествия 10 сентября, 14:31
На выборах в Белоруссии завершается агитацияМеждународная панорама 10 сентября, 14:23
На Московском центральном кольце запущено пассажирское движениеОбщество 10 сентября, 14:05
Шляхтин: ФК "Крылья Советов" доверяет тренеру ВеркаутеренуСпорт 10 сентября, 13:55
РПЦ: божественная теория сотворения мира не противоречит последним космическим открытиямКосмос 10 сентября, 13:52
Торжества по случаю 869-летия Москвы начались по всей столицеОбщество 10 сентября, 13:51
Кириенко: в "Бушер-1" было интегрировано 12 тыс. т немецкого оборудованияЭкономика и бизнес 10 сентября, 13:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САЛОНИКИ, 10 сентября. /ТАСС/. Греция и Россия имеют общие традиции, и их отношения могут иметь значительное будущее. Об этом в субботу заявил греческий премьер-министр на встрече с заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем в рамках 81-й Международной ярмарки в Салониках.
"Греция и Россия имеют общие традиции, и наши отношения могут иметь значительное будущее. Значительное торговое и деловое присутствие России на 81-й Международной ярмарке в Салониках показывает возросший уровень сотрудничества между двумя странами (Россией и Грецией - прим. ТАСС). Этот высокий уровень подтверждают и мой визит в Санкт-Петербург, и недавний визит президента России Владимира Путина в Афины", - отметил греческий премьер.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия заинтересована в создании СП и обмене технологиями с Грецией.
Кроме того, по словам Дворковича, восстановление отношений с Турцией может позволить РФ развивать южный газовый коридор, провести одну из веток через Турцию в Грецию и далее в европейские страны.
Он добавил, что группа компаний из РФ может участвовать в добыче полезных ископаемых в Греции, возможно СП.