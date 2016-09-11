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СМИ: российские эксперты высоко оценили модернизацию аэропорта Каира

Экономика и бизнес
11 сентября, 3:00 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Специалисты планируют совершить еще одну инспекционную поездку в Каир уже после того, как начнет функционировать второй терминал
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Международный аэропорт Каир

Международный аэропорт Каир

© David Degner/Getty Images

КАИР, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Российские эксперты, проводившие проверку безопасности каирского международного аэропорта, по достоинству оценили модернизацию главной воздушной гавани Египта и принятые там меры. Об этом сообщил в субботу информационный портал "Масрауи" со ссылкой на администрацию аэропорта.

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"Завершившая инспекционную поездку делегация высоко оценила очевидную эволюцию в системе безопасности аэропорта, а также современные приборы и системы проверки пассажиров и багажа в новом, втором, терминале, который будет открыт после реконструкции в ближайшие несколько недель, - отмечает издание. - Эксперты выразили удовлетворение запущенной системой безопасности, отметили значительный прогресс в координации работы между различными службами контроля по сравнению с тем, что они видели в ходе предыдущего приезда несколько месяцев назад".

Российские специалисты планируют совершить еще одну инспекционную поездку в Каир уже после того, как начнет функционировать второй терминал. Предположительно, именно на него ляжет основная нагрузка по обслуживанию россиян после возобновления авиасообщения между двумя странами, полностью прерванного в ноябре прошлого года после авиакатастрофы российского А321 в небе над Синаем. В частности второй терминал, как ожидается, будет обслуживать рейсы российской авиакомпании "Аэрофлот".

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Группа из пяти российских технических специалистов, находившаяся в Каире с визитом с 7 по 10 сентября, провела проверку систем безопасности столичного аэропорта и ознакомилась с новым оборудованием. Они проверили работу систем досмотра пассажиров, ручной клади и багажа, а также функционирование оборудования для доставки сумок и чемоданов в багажные отделения лайнеров, распределения грузов и контроля за ними в зоне погрузки.

Еще до приезда российской делегации египетские власти заявили, что в аэропорту Каира, а также в воздушных гаванях на курортах установлены современные системы видеонаблюдения и досмотра багажа. На модернизацию потрачено более $46 млн. В частности внедрены специальные технические средства радиолокационного наблюдения с зоной покрытия до трех километров, которые позволяют отслеживать движущиеся объекты и выявлять взрывчатку и наркотики. Кроме того, в залах ожидания аэропортов появились камеры с возможностью записи видео высокого разрешения, эти материалы хранятся на сервере в течение трех месяцев.

В ответ на одно из последних замечаний РФ по поводу относительно свободного доступа сотрудников и рабочих в служебные зоны аэропортов египетская сторона объявила о введении автоматизированных систем прохода персонала по индивидуальным магнитным картам. По результатам проверки будет подготовлен детальный отчет, который сыграет роль при принятии решения о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

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Российско-египетские отношения Приостановка авиасообщения с Египтом Крушение российского самолета в Египте
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