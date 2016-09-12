Tesla выпустит обновленное ПО для улучшения работы радара и автопилота

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Tesla Motors намерена представить обновленное программное обеспечение (ПО) версии 8.0 для автопилота в ее электромобилях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте корпорации.

Усовершенствованная система, в частности, позволит компьютеру в автомобиле более эффективно обрабатывать информацию, получаемую с помощью радара, который был установлен на машины от Tesla в октябре 2014 года. Это, как заверили в компании, сделает автопилот более надежным. "Это будет серьезное повышение уровня безопасности системы исключительно за счет нового ПО", - указал глава Tesla Илон Маск в телефонной конференции с участием инвесторов. Он также отметил, что наличие в машине нового ПО, которое станет доступным в течение одной или двух недель, вероятнее всего, могло бы предотвратить произошедшее в мае этого года в штате Флорида ДТП.

Тогда погиб мужчина, ехавший в автомобиле Tesla Model S в ясную солнечную погоду в режиме автопилота. Как указали в Tesla Motors, сенсоры и датчики машины не смогли различить на фоне синего неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, стоявший почти перпендикулярно линии движения Tesla.

Как минимум еще две аварии, связанные с использованием автопилота, произошли в июле в штатах Монтана и Пенсильвания, однако пострадавших тогда не было.