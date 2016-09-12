Tesla выпустит обновленное ПО для улучшения работы радара и автопилота

Стэн Вавринка впервые в карьере выиграл US OpenСпорт 12 сентября, 3:22
На парламентских выборах в Хорватии лидируют правоцентристыМеждународная панорама 12 сентября, 2:59
На Сахалине после ливней остановили движение поездов дальнего следованияПроисшествия 12 сентября, 2:52
Киберпреступление может быть приравнено к кражеЭкономика и бизнес 12 сентября, 2:44
СМИ: здоровье Клинтон стало серьезной проблемой для ее избирательной кампанииМеждународная панорама 12 сентября, 2:36
СПбГУ поднялся на семь строчек в рейтинге лучших бизнес-школ мираОбщество 12 сентября, 2:14
Tesla выпустит обновленное ПО для улучшения работы радара и автопилотаЭкономика и бизнес 12 сентября, 2:05
Пакистан проявил интерес к российским технологиям радиоэлектронной борьбыАрмия и ОПК 12 сентября, 1:51
Большинство повстанцев скептически относятся к перемирию в СирииМеждународная панорама 12 сентября, 1:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Tesla Motors намерена представить обновленное программное обеспечение (ПО) версии 8.0 для автопилота в ее электромобилях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте корпорации.
Усовершенствованная система, в частности, позволит компьютеру в автомобиле более эффективно обрабатывать информацию, получаемую с помощью радара, который был установлен на машины от Tesla в октябре 2014 года. Это, как заверили в компании, сделает автопилот более надежным. "Это будет серьезное повышение уровня безопасности системы исключительно за счет нового ПО", - указал глава Tesla Илон Маск в телефонной конференции с участием инвесторов. Он также отметил, что наличие в машине нового ПО, которое станет доступным в течение одной или двух недель, вероятнее всего, могло бы предотвратить произошедшее в мае этого года в штате Флорида ДТП.
Тогда погиб мужчина, ехавший в автомобиле Tesla Model S в ясную солнечную погоду в режиме автопилота. Как указали в Tesla Motors, сенсоры и датчики машины не смогли различить на фоне синего неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, стоявший почти перпендикулярно линии движения Tesla.
Как минимум еще две аварии, связанные с использованием автопилота, произошли в июле в штатах Монтана и Пенсильвания, однако пострадавших тогда не было.