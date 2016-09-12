Американская торговая палата возобновила сотрудничество с регионами РФ

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Американская торговая палата в России (AmCham Russia) возобновила сотрудничество с регионами РФ после трехлетнего перерыва. Калужскую область первой пригласили для презентации инвестиционного потенциала перед компаниями - членами палаты. Об этом сообщила ТАСС вице-президент AmCham Russia Татьяна Рагузина.
"Года два с половиной - три был перерыв (в сотрудничестве - прим. ТАСС). Так складывались обстоятельства. Мы сейчас очень хотим агрессивно начать развивать эту тему: чтобы регионы снова зазвучали, поддержать инвестиции, поддержать желание регионов развиваться", - сказала собеседница агентства после презентации Калужской области в Москве.
Она отметила, что в октябре в Американской торговой палате будет презентовать инвестиционный потенциал Татарстана глава республики Рустам Минниханов, для Нижнего Новгорода тоже определена дата. "С другими регионами мы работаем", - уточнила Рагузина.
На встрече в Москве с членами Американской торговой палаты, среди которых были и консалтинговые компании, представители Калужской области презентовали новый проект по перевозке грузов из Китая "Новый Шелковый путь" через мультимодальный логистический центр "Ворсино" под Калугой в Европу. Еще одним бизнес-предложением региона стала особая экономическая зона "Калуга" площадью 1042 га с шестью резидентами, один из которых, ООО "Агро-Инвест", уже реализует проект по строительству тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей.
После презентации делегация из Американской торговой палаты России отправилась в Калужскую область для осмотра крупных предприятий региона, в том числе логистического центра "Ворсино" ("Фрейт Вилладж Калуга").