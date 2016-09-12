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Лукашенко поставил задачу в течение двух дней договориться с РФ по поставкам газа

Экономика и бизнес
12 сентября, 13:48 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, сентября. /ТАСС
Президент Белоруссии отметил, что возвращаться каждый год к этим проблемам "вообще печально"
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МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу в течение двух дней достичь окончательной договоренности с российской стороной по поставкам энергоносителей. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером республики Владимиром Семашко.

"Я ознакомился с вашим докладом по горячим следам по переговорам в Москве. Хотел бы, чтобы вы мне рассказали более подробно, как будем дальше действовать. Потому что каждый год возвращаться таким образом к этим проблемам, наверное, вообще печально" - сказал Лукашенко, слова которого приводит государственное агентство БелТА.

"Конец года, а мы за истекший год начинаем задним числом решать проблемы обеспечения страны тем, без чего она жить не может - без энергоносителей", - добавил президент Белоруссии.

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