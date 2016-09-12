Лукашенко поставил задачу в течение двух дней договориться с РФ по поставкам газа

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу в течение двух дней достичь окончательной договоренности с российской стороной по поставкам энергоносителей. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером республики Владимиром Семашко.

"Я ознакомился с вашим докладом по горячим следам по переговорам в Москве. Хотел бы, чтобы вы мне рассказали более подробно, как будем дальше действовать. Потому что каждый год возвращаться таким образом к этим проблемам, наверное, вообще печально" - сказал Лукашенко, слова которого приводит государственное агентство БелТА.

"Конец года, а мы за истекший год начинаем задним числом решать проблемы обеспечения страны тем, без чего она жить не может - без энергоносителей", - добавил президент Белоруссии.