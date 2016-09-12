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С имущества экс-главы "Русгидро" сняли арест

Экономика и бизнес
12 сентября, 14:44 UTC+3
Арест был наложен на 15 объектов недвижимости обвиняемого
Материал из 1 страницы
Бывший председатель правления "Русгидро" Евгений Дод

Бывший председатель правления "Русгидро" Евгений Дод

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд прекратил производство по апелляционной жалобе защиты бывшего главы "Русгидро" Евгения Дода, обвиняемого в растрате, на обеспечительный арест, наложенный Басманным районным судом на его имущество. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Следователем было заявлено ходатайство о снятии ареста с имущества и прекращении апелляционного производства. Суд постановил апелляционное производство прекратить" , - огласил решение судья.

Арест был наложен на 15 объектов недвижимости обвиняемого: три квартиры в Москве, жилой дом и хозяйственный блок в Мытищинском районе Подмосковья, девять земельных участков в том же районе, а также одно машино-место. По словам Дода, квартиры были проданы им 10 лет назад.

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