С имущества экс-главы "Русгидро" сняли арест

Морской терминал в Калининградской области планируется построить к лету 2018 годаТранспорт 12 сентября, 15:47
СМИ: советник главаря ИГ и еще почти 40 боевиков уничтожены в ИракеМеждународная панорама 12 сентября, 15:29
Медведев: проект по благоустройству "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровеньОбщество 12 сентября, 15:17
МИД РФ: попытки увязать открытие участков на Украине с голосованием в Крыму смехотворныПолитика 12 сентября, 15:16
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"Новости партнеров 12 сентября, 15:15
Ростуризм в связи со взрывом в Турции призывает россиян не покидать курортные зоныОбщество 12 сентября, 15:12
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 12 сентября, 15:05
Трамп пожелал Клинтон скорейшего выздоровленияМеждународная панорама 12 сентября, 15:04
Новая технология "Швабе" повысит производительность на 30%Новости партнеров 12 сентября, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд прекратил производство по апелляционной жалобе защиты бывшего главы "Русгидро" Евгения Дода, обвиняемого в растрате, на обеспечительный арест, наложенный Басманным районным судом на его имущество. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Следователем было заявлено ходатайство о снятии ареста с имущества и прекращении апелляционного производства. Суд постановил апелляционное производство прекратить" , - огласил решение судья.
Арест был наложен на 15 объектов недвижимости обвиняемого: три квартиры в Москве, жилой дом и хозяйственный блок в Мытищинском районе Подмосковья, девять земельных участков в том же районе, а также одно машино-место. По словам Дода, квартиры были проданы им 10 лет назад.