С имущества экс-главы "Русгидро" сняли арест

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд прекратил производство по апелляционной жалобе защиты бывшего главы "Русгидро" Евгения Дода, обвиняемого в растрате, на обеспечительный арест, наложенный Басманным районным судом на его имущество. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Следователем было заявлено ходатайство о снятии ареста с имущества и прекращении апелляционного производства. Суд постановил апелляционное производство прекратить" , - огласил решение судья.

Арест был наложен на 15 объектов недвижимости обвиняемого: три квартиры в Москве, жилой дом и хозяйственный блок в Мытищинском районе Подмосковья, девять земельных участков в том же районе, а также одно машино-место. По словам Дода, квартиры были проданы им 10 лет назад.