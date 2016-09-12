РЭЦ обсуждает возможность продажи туров из РФ в Китай на площадке Alibaba

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) обсуждает возможность продажи на онлайн-площадке Tmall global (проект Alibaba) туристических путевок из РФ в Китай. Об этом сообщил ТАСС руководитель российского подразделения Alibaba Марк Завадский.

"Мы с РЭЦ прорабатываем возможность выхода на эту площадку российских туристических фирм", - сказал Завадский.

Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщал в интервью ТАСС, что ведомство заинтересовано в продвижении туристической продукции России для китайского рынка через площадку Alibaba. По его словам, Китай обладает большим потенциалом для увеличения туристического потока в Россию.

РЭЦ и Alibaba Group 5 сентября открыли российскую торговую площадку на базе Tmall Global (китайский продавец, предлагающий товары различных поставщиков, входит в Alibaba Group).

Сейчас на сайте представлены овсяные хлопья, шоколад и печенье "Аленка", детские соки "Фрутоняня", подсолнечное масло, детские предметы гигиены марки "Ушастый нянь" и ряд других товаров.

Как сообщал в интервью ТАСС глава РЭЦ Петр Фрадков, пока на площадке представлено 150 позиций, и "это далеко не предел". По его словам, фокус будет сделан на товарах народного потребления.

Кроме того, в российском павильоне на Tmall продаются туристические пакеты, однако пока лишь для путешествий из Китая в Россию, уточнил ТАСС Завадский.