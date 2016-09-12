Минфин Украины: Киев надеется получить транш МВФ, несмотря на возражения РФ

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Украина надеется на позитивное решение Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении очередного кредитного транша, несмотря на намерение России голосовать против. Об этом в понедельник сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"На предыдущих голосованиях Россия ни разу не поддерживала решение МВФ о выделении Украине транша в рамках действующей программы расширенного финансирования. Несмотря на это, МВФ дважды принимал утвердительные решения", - цитирует министра агентство УНИАН.

Ранее в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия на заседании Совета директоров МВФ, которое состоится 14 сентября, будет голосовать против выделения очередного транша Украине, поскольку это противоречит действующим правилам фонда относительно стран с суверенной задолженностью. Силуанов пояснил, что Минфин России в понедельник направит письмо директору - распорядителю МВФ Кристин Лагард с объяснением позиции РФ по вопросу долга Украины перед российской стороной в размере более $3 млрд.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось из-за невыполнения правительством страны согласованных условий.

О том, какая сумма транша Украине будет обсуждаться на заседании 14 сентября, представители МВФ не уточняют. При этом Данилюк на днях заявил, что Киев близок к получению от МВФ $1 млрд.

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