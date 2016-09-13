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Российско-норвежская комиссия проведет на ЛАЭС совещание по ядерной безопасности

Экономика и бизнес
13 сентября, 0:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, сентября. /ТАСС
В повестке дня - мониторинг окружающей среды в Баренцевом и Карском морях, стратегии обращения с РАО в Северо-Западном регионе, вывод из эксплуатации атомных станций и атомных подводных лодо
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Ленинградская атомная станция (ЛАЭС) примет во вторник на своей площадке российско-норвежскую комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, которая проведет совещание по вопросам утилизации российских атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского Флота в Северном регионе, и повышения ядерной и радиационной безопасности в регионе.

"На ЛАЭС пройдет важное мероприятие на очень высоком уровне - будет работать российско-норвежская комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. В повестке дня обсуждение тем: мониторинг окружающей среды в Баренцевом и Карском морях, стратегии обращения с РАО в Северо-Западном регионе, вывод из эксплуатации атомных станций и атомных подводных лодок", - сообщили в центре информации ЛАЭС.

В совещании примут участие представители МИД Норвегии, российского концерна "Росатом", департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Минприроды РФ.

Что может появиться на месте энергоблока

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Вопрос вывода из эксплуатации атомных станций особенно актуален для ЛАЭС, поскольку ей предстоит первой в России выводить из эксплуатации устаревший атомный энергоблок типа РБМК после начала ввода замещающих мощностей в 2018 году. Вывод из эксплуатации первого энергоблока ЛАЭС, построенного в 1970-х годах, займет по плану около 10 лет.

Рассматривается перспектива создания на месте старого блока промышленных предприятий, в том числе медицинских производств. Как отмечают представители ЛАЭС, возможность перепрофилирования подобных объектов до последнего времени в мире не рассматривалась - раньше речь шла о концепции "зеленой лужайки" - когда территория станции полностью освобождается и рекультивируется.

Безопасная утилизация подводных лодок

Проблему утилизации подводных лодок решает Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами "СевРАО". В настоящее время он занимается созданием в Мурманской области инфраструктуры, которая обеспечит максимально безопасное обращение с твердыми и жидкими радиоактивными отходами, хранение и вывоз отработавшего ядерного топлива.

На конец года намечены испытания всех механизмов и систем, которые необходимы для выгрузки ядерного топлива, и со следующего года начнется систематическая работа по вывозу радиоактивных отходов, в том числе реакторов списанных атомных подлодок, хранящихся в губе Андреева Мурманской области. Сейчас там содержится более 21 тыс. сборок отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок, более 17 тыс. тонн твердых радиоактивных отходов, сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.

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