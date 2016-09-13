Песков: позиция Москвы по долгу Киева не меняется, он подлежит уплате

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В Кремле продолжают исходить из того, что долг Киева перед Москвой подлежит возвращению. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Позиция Кремля никак не изменилась. Речь идет о подтвержденном суверенном долге Украины, который подлежит возвращению", - сказал он. Представитель Кремля особо подчеркнул, что "долг не возвращается со всеми вытекающими последствиями".

Песков не стал комментировать степень готовности Москвы вступить в переговоры с украинской стороной по внесудебному урегулированию долга. О возможности со стороны Украины пойти на это ранее заявлял министр финансов Украины Александр Данилюк. "Я не могу сказать, это скорее нужно обратить вопрос в Минфин. Там достаточно очевидная ситуация и просто надо понять, что именно обсуждать", - сказал он.

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а бывший на тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

20 декабря 2015 года Украина просрочила выплату России по долгу, и Минфин РФ в связи с этим инициировал процедуру судебного разбирательства. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В начале сентября, как сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 17-20 января 2017 года.

Юридические меры защиты

Также Песков отметил, что Москва будет использовать весь набор юридических инструментов для защиты своих интересов в случае обращения Киева с исками против РФ в международные суды.

Песков подчеркнул, что если иск будет подан, будут и юридические контрдействия со стороны Москвы. "Безусловно, Россия будет использовать весь инструментарий международного права для оппонирования таким искам и защиты своих интересов", - сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев на этой неделе обратится в суд с иском против Москвы, который касается якобы нарушений российской стороной конвенции по морскому праву. Министр заявил, что это "очень масштабный иск", не уточнив деталей.

В январе текущего года украинский президент Петр Порошенко заявил, Украина подаст в международные суды ряд исков к России из-за Крыма.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Киев отказался признавать Крым частью России.

Против конъюнктурных модификаций правил

Песков указал, что Москва против изменений правил выделения новых траншей МВФ, основанных на конъюнктурных веяниях.

"Что касается нового транша (МВФ Украине), здесь тоже ситуация очевидна. Москва последовательно выступала и выступает против модификации правил выделения новых траншей под конкретную ситуацию, под сиюминутную политическую конъюнктуру, о чем идет речь в случае с Украиной", - сказал представитель Кремля.

Ранее со слов главы Минфина Антона Силуанова стало известно, что Россия на заседании совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), которое состоится 14 сентября, будет голосовать против выделения очередного транша Украине.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось из-за невыполнения правительством страны согласованных условий.

О том, какая сумма транша Украине будет обсуждаться на заседании 14 сентября, представители МВФ не уточняют. При этом министр финансов Украины Александр Данилюк на днях заявил, что Украина близка к получению от МВФ $1 млрд.