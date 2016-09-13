Донской: бюджетное финансирование геологоразведки в 2017 г. будет снижено на 5%

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КАЛУГА, 13 сентября. /ТАСС/. Бюджетное финансирование геологоразведочных работ (ГРР) в 2017 году будет снижено на 5% по сравнению с текущим годом, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
"Мы идем на уровне всего бюджета. У нас предусмотрено сокращение расходов на 5%", - сказал он, добавив, что объемы финансирования на 2018-2019 годы сейчас не обсуждаются.
Как сообщалось ранее, объем бюджетных инвестиций в геологоразведочные работы на 2016 г. составляет 33 млрд руб., а годом ранее этот показатель равнялся 28,4 млрд руб.