Титов: первоочередные меры программы Столыпинского клуба потребуют 1,7 трлн рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Реализация первоочередных мер по возобновлению экономического роста в РФ, разработанных Столыпинским клубом, будет стоить государству 1,7 трлн рублей. Об этом сообщил на заседании клуба лидер "Партии роста", бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Общий объем основных мероприятий в рамках программы составляет 1,7 трлн рублей. Это то, что государство может заложить на реализацию этой программы. При этом эффект от программы будет - это увеличение ВВП на 1,4 п. п. Дополнительный доход бюджета от реализации программы составит 237 млрд рублей", - считает Титов.

По его словам, главная цель первоочередных мер - добиться роста ВВП уже в 2017-2018 годах на уровне 2,5-3%, а также роста инвестиций начиная с 2017 года на уровне 8-10%.

"И мы должны перебороть тренд в реально располагаемых доходах населения - мы должны выйти в плюс по потреблению на 1,5-2% уже в 2017 году. При этом инфляция (годовая - прим. ТАСС) не должна выйти за рамки темпов 4-5%", - пояснил Титов.

Бизнес-омбудсмен сообщил, что предлагаемые меры должны быть реализованы в четвертом квартале 2016 года - первой половине 2017 года, а первые ощутимые результаты будут получены уже в третьем-четвертом кварталах 2017 года.

"В 2018 году мы должны выйти на темпы роста больше, чем общемировые", - уверен Титов.

Он уточнил, что в пакет первоочередных мер вошло стимулирование ипотеки.

"Нужно стимулировать спрос, в том числе через ипотеку. На 150 млрд рублей запустить инструмент ипотеки для нуждающихся и госслужащих, под 5% на покупку жилья стоимостью не более 50 тыс. рублей за кв. м", - сказал омбудсмен.

В июле 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил Титову разработать стратегию социально-экономического развития России на основе программы Столыпинского клуба "Стратегия роста". Она должна быть представлена в декабре 2016 года на Экономическом совете при президенте.

Во вторник прошло заседание президиума Столыпинского клуба, на котором был принят "Пакет первоочередных мер по возобновлению экономического роста и недопущению дальнейшего падения уровня жизни граждан". В пакет вошли 11 конкретных шагов, которые должны послужить возобновлению экономического роста в краткосрочной перспективе и стать подготовительным этапом полномасштабных социально- экономических реформ, предусмотренных "Стратегией роста".