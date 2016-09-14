СМИ: мост через Амур будет построен в 2018 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мост в Китай через реку Амур будет достроен в 2018 году, все необходимые согласования получены и работа уже началась. Об этом газете "Известия" сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Наконец-то все необходимые решения по линии Российского фонда прямых инвестиций, Фонда развития Дальнего Востока приняты. Сегодня подрядчик вышел на объект. Контракт заключен. Будем ускоренными темпами наверстывать упущенное время для скорейшего завершения строительства", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что на первом этапе предполагается построить автомобильный мост через Амур, на втором - железнодорожный. Под застройку попадает территория площадью больше 1,5 тыс. га Благовещенского района. По завершении строительства российская часть моста станет собственностью Амурской области, китайская - собственностью провинции Хэйлунцзян.

Ранее сообщалось, что строительство будет вестись на основе государственно-частного партнерства. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей, начать его эксплуатацию планируется в 2019 году.

С российской стороны учредителем проекта является компания "Мост" (100% ее акций принадлежит правительству Амурской области), с китайской - Хэйлунцянская компания с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста через Амур, ее учредитель - правительство провинции Хэйлунцзян. В марте была зарегистрирован компания-концессионер, концессионный договор о строительстве подписали в июне в Харбине.

Мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой ТОР "Приамурская", ориентированную на создание транспортно-логистических и других производств, и будущие газохимический и газоперерабатывающий заводы в Амурской области. Его появление поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулирует развитие совместных инвестиционных проектов и даст возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь экспорта и импорта. Власти Приамурья также уверены, что строительство моста положительно скажется на развитии туризма.