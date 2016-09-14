Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выпуск банковских карт в России в первом полугодии вырос на 6,5%

Экономика и бизнес
14 сентября, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
В общей сложности за указанный период российские банки выпустили почти 249 млн платежных карт
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские банки выпустили в первом полугодии почти 249 млн платежных карт, что на 6,5% больше аналогичного периода прошлого года. Такая информация содержится в материалах Банка России.

При этом значительную долю среди них заняли расчетные (дебетовые) карты - 218,9 млн карт, из которых 34,2 млн пришлось на продукты с овердрафтом. Кредитных карт было выпущено 30,1 млн штук по состоянию на 1 июля 2016 года.

Смотрите также
Герман Греф
Греф: банковский сектор РФ не вышел из кризиса, но ситуация лучше, чем в 2015 году

"В течение первого полугодия 2016 года с использованием платежных карт на территории России и за ее пределами было совершено в общей сложности 8,2 млрд операций на 23,4 трлн рублей. При этом основными пользователями платежных карт в России по-прежнему остаются физические лица. За отчетный период они воспользовались картами при оплате товаров и услуг, а также при снятии наличных 7,6 млрд раз на общую сумму 17,8 трлн рублей. Годом ранее эти показатели были на уровне 5,6 млрд и 14,9 трлн рублей, соответственно", - говорится в сообщении.

В структуре операций физических лиц по картам растет доля безналичных платежей, и эта тенденция устойчива от квартала к кварталу. Так, на конец июня 2016 года эта доля составила 78% по количеству (увеличившись на 6,2 п.п по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 31,2% по объему.

За отчетный период граждане РФ совершили 5,9 млрд операций по картам в торгово-сервисной сети, потратив 5,6 трлн рублей. Операции по снятию наличных денег в банкоматах и кассах кредитных организаций занимали меньшую долю по количеству - 1,7 млрд транзакций, но лидировали по объему - 12,2 трлн рублей.

На 1 июля 2016 года эмиссию и/или эквайринг платежных карт осуществляли 482 кредитные организации из 680 работающих на рынке. Инфраструктура этих организаций по приему карт составила 203,5 тыс. банкоматов и более 1,7 млн электронных терминалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
7
Кабмин выделит на единовременную выплату пенсионерам более 221 млрд рублей
Темы дня
Реклама