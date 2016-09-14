Выпуск банковских карт в России в первом полугодии вырос на 6,5%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские банки выпустили в первом полугодии почти 249 млн платежных карт, что на 6,5% больше аналогичного периода прошлого года. Такая информация содержится в материалах Банка России.

При этом значительную долю среди них заняли расчетные (дебетовые) карты - 218,9 млн карт, из которых 34,2 млн пришлось на продукты с овердрафтом. Кредитных карт было выпущено 30,1 млн штук по состоянию на 1 июля 2016 года.

"В течение первого полугодия 2016 года с использованием платежных карт на территории России и за ее пределами было совершено в общей сложности 8,2 млрд операций на 23,4 трлн рублей. При этом основными пользователями платежных карт в России по-прежнему остаются физические лица. За отчетный период они воспользовались картами при оплате товаров и услуг, а также при снятии наличных 7,6 млрд раз на общую сумму 17,8 трлн рублей. Годом ранее эти показатели были на уровне 5,6 млрд и 14,9 трлн рублей, соответственно", - говорится в сообщении.

В структуре операций физических лиц по картам растет доля безналичных платежей, и эта тенденция устойчива от квартала к кварталу. Так, на конец июня 2016 года эта доля составила 78% по количеству (увеличившись на 6,2 п.п по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 31,2% по объему.

За отчетный период граждане РФ совершили 5,9 млрд операций по картам в торгово-сервисной сети, потратив 5,6 трлн рублей. Операции по снятию наличных денег в банкоматах и кассах кредитных организаций занимали меньшую долю по количеству - 1,7 млрд транзакций, но лидировали по объему - 12,2 трлн рублей.

На 1 июля 2016 года эмиссию и/или эквайринг платежных карт осуществляли 482 кредитные организации из 680 работающих на рынке. Инфраструктура этих организаций по приему карт составила 203,5 тыс. банкоматов и более 1,7 млн электронных терминалов.