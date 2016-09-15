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Путин поручил организовать с 2017 г. круизное сообщение между Сочи и Ялтой

Экономика и бизнес
15 сентября, 15:50 UTC+3
По мнению президента, такие перевозки между Сочи и Ялтой могут быть интересны туристам
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил с 2017 года организовать на время туристического сезона круизное авиационное и морское сообщение между Сочи и Крымом.

"Проработайте (этот вопрос), мне доложите и на следующий год сделайте... И авиационное сообщение, и морское", - поручил глава государства министру транспорту РФ Максиму Соколову на заседании президиума Госсовета в Керчи.

По мнению главы государства, такие перевозки между Сочи и Ялтой могут быть интересны туристам.

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