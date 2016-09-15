Путин поручил организовать с 2017 г. круизное сообщение между Сочи и Ялтой

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КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил с 2017 года организовать на время туристического сезона круизное авиационное и морское сообщение между Сочи и Крымом.
"Проработайте (этот вопрос), мне доложите и на следующий год сделайте... И авиационное сообщение, и морское", - поручил глава государства министру транспорту РФ Максиму Соколову на заседании президиума Госсовета в Керчи.
По мнению главы государства, такие перевозки между Сочи и Ялтой могут быть интересны туристам.