Путин: парк вагонов, на которых едут отдыхать в Крым, нужно обновить

"Серебряный Лучник" готов поддержать двусторонние инициативыНовости партнеров 15 сентября, 15:49
Самолету "Грозный авиа", заблокированному в аэропорту Воронежа, разрешили вылетПроисшествия 15 сентября, 15:47
Путин: РФ должна быть готова к конкуренции с соседними странами в транспортировке грузовЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:35
Принц Чарльз сбил на автомобиле оленяПроисшествия 15 сентября, 15:35
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыскПроисшествия 15 сентября, 15:28
Силуанов: заседание МВФ по траншу Украине было поспешнымЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:26
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танкПроисшествия 15 сентября, 15:19
Путин: все транспортные проблемы в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, должны быть решеныСпорт 15 сентября, 15:11
Глава Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов подал в отставкуСпорт 15 сентября, 15:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым обновить парк железнодорожных вагонов, которые доставляют отдыхающих в Крым.
"Отдельная тема - обновление подвижного состава, обслуживающего пассажирские перевозки, в первую очередь это касается Крыма", - сказал глава государства на заседании президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны. Путин констатировал, что "здесь парк транспортных средств особенно нуждается в модернизации" и потребовал "последовательно решать эту задачу".
"Сюда, на юг России, на курорты Краснодарского края и Крыма ежегодно приезжают отдыхать миллионы наших граждан и зарубежных туристов, и важнейший вопрос - это качество пассажирских перевозок, в том числе - внутрирегиональных, четкая работа общественного транспорта", - указал глава государства.
По словам президента, "при реализации любых планов развития транспортной сферы необходимо максимальное внимание уделить вопросам экологии, защиты окружающей среды".