Путин: парк вагонов, на которых едут отдыхать в Крым, нужно обновить

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым обновить парк железнодорожных вагонов, которые доставляют отдыхающих в Крым.

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"Отдельная тема - обновление подвижного состава, обслуживающего пассажирские перевозки, в первую очередь это касается Крыма", - сказал глава государства на заседании президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны. Путин констатировал, что "здесь парк транспортных средств особенно нуждается в модернизации" и потребовал "последовательно решать эту задачу".

"Сюда, на юг России, на курорты Краснодарского края и Крыма ежегодно приезжают отдыхать миллионы наших граждан и зарубежных туристов, и важнейший вопрос - это качество пассажирских перевозок, в том числе - внутрирегиональных, четкая работа общественного транспорта", - указал глава государства.

По словам президента, "при реализации любых планов развития транспортной сферы необходимо максимальное внимание уделить вопросам экологии, защиты окружающей среды".