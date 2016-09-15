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Улюкаев: интерес японских компаний к приватизации "Роснефти" не стал конкретной заявкой

Экономика и бизнес
15 сентября, 18:57 UTC+3
Ранее японцы интересовались компанией, поскольку это качественный актив, большие запасы нефти, низкая операционная себестоимость, отметил глава МЭР РФ
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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Михаил Метцель/ТАСС

ПОРТ КАВКАЗ, 15 сентября. /ТАСС/. Интерес японских компаний к приватизации "Роснефти" так и не перешел в конкретную заявку, сообщил журналистам глава МЭР РФ Алексей Улюкаев.

"Лично я участвовал в обсуждении с японцами этого. Интерес в принципе есть, такой академический, который не материализуется в заявку", - сказал он.

По его словам, японцы интересовались компанией, поскольку это качественный актив, большие запасы нефти, низкая операционная себестоимость. "Но этим все и ограничилось", - заметил Улюкаев.

Переговоры с индийскими компаниями

Предметные переговоры с индийскими компаниями по участию в приватизации государственного пакета акций "Роснефти" не ведутся, заявил Улюкаев.

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"Они не идут точно, предсказывать трудно", - сказал он, отвечая на вопрос, идут ли предметные переговоры с индийскими компаниями по приватизации "Роснефти" в связи с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина для участия в саммите БРИКС.

Улюкаев также отметил, что интерес, который проявляли японские компании к приватизации "Роснефти", так и не перешел в конкретную заявку. По его словам, японцы интересовались компанией, поскольку это качественный актив, большие запасы нефти и низкая операционная себестоимость, однако "этим все и ограничилось".

К продаже готовятся 19,5% акций "Роснефти", принадлежащих РФ. Банк "Интеза", который является инвестиционным консультантом по приватизации "Роснефти", уже представил второй отчет, содержащий оценку госпакета. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев не стал ее называть, но позднее заявил журналистам, что озвученная в СМИ оценка в $11 млрд "близка к действительности". Он также заявил, что сделка по приватизации 19,5% акций "Роснефти" может состояться в любом месяце, начиная с октября.

Конкретно о своем интересе к приватизации "Роснефти" заявляла только Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Председатель совета директоров CNPC Ван Илинь говорил, что у корпорации уже есть небольшой пакет акций российской компании, и она была бы не против его увеличить. Одним из условий он называл участие CNPC в управлении "Роснефти", то есть как минимум вхождение представителей китайской компании в совет директоров.

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