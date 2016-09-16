Суд рассмотрит по существу иск главы "Роснефти" к "Ведомостям"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы в пятницу рассмотрит по существу иск о защите чести и достоинства главы "Роснефти" Игоря Сечина к газете "Ведомости" из-за публикации о строительстве дома в Барвихе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Сечин просит признать нарушенным его право на неприкосновенность частной жизни, а также обязать учредителя газеты "Ведомости" АО "Бизнес ньюс медиа" и автора статьи Сагдиева уничтожить все имеющиеся в их распоряжении экземпляры газеты "Ведомости" от 20 июля этого года, содержащие статью "Сечин вьет гнездо в Барвихе", - пояснила представитель суда.

Ранее аналогичный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан главой "Роснефти" к "Новой газете" из-за публикации о яхте. 28 сентября Басманный суд Москвы начнет его рассмотрение по существу.

По словам представителей "Роснефти", компания подаст в суд на ряд СМИ, которые распространяют материалы, содержащие недостоверную информацию. По их мнению, эта заказная кампания развязана в СМИ против "Роснефти" и ее руководства.