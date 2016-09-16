"Лукойл" считает возможным использовать 16% казначейских акций в сделке по "Башнефти"

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" не исключает договоренностей с правительством Башкирии в рамках приватизации "Башнефти" с использованием 16% казначейских акций компании, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава "Лукойла" Вагит Алекперов.
"Мы считаем, что казначейский пакет (16% - прим. ред.) будет пока находиться у компании. Но есть варианты. Один из них был - договориться с правительством Башкирии по "Башнефти". Зачем вам какие-то социальные подачки? Пакет положите, и получайте дивиденды, и решайте проблемы: хоккей, футбол, школы", - сказал он.
Алекперов также подтвердил, что компания по-прежнему заинтересована в покупке 50,08% акций "Башнефти".
"Мы заинтересованы в таком активе, но, как я всегда подчеркиваю, не любой ценой. Если кто-то ждет от нас любых денег - этого не будет. Конечно, будет четкий расчет. Есть реалии сегодняшнего рынка, стоимость нефти и экономика актива, из которых должна формироваться конечная цена. Поэтому изначально мы хотели бы получить от банка- организатора все исчерпывающие материалы, чтобы провести due diligence актива, а потом уже сделать свои предложения", - отметил глава компании.
Глава "Лукойла" считает, что оценка госпакета в 309 млрд руб. может обсуждаться. "Это все обсуждается. Продать собираются 51%, а что с остальным делать? По идее, компания должна быть реструктуризирована, мы считаем всегда, что у инвестора должно быть 100%. Мы же не финансовый институт, который может сначала вложить деньги, потом продать пакет. Мы должны этим активом управлять и стремиться поднять его эффективность", - подчеркнул он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 августа отложил приватизацию "Башнефти" на более поздний срок. Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщал, что провести сделку по продаже госпакета "Башнефти" (50,08% акций) планировалось в сентябре - октябре 2016 года. Однако первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер говорил, что приватизация "Башнефти" может быть перенесена на 2017 год.
Как сообщалось, инвестиционный консультант по сделке - "ВТБ Капитал" - уже направил в Минэкономразвития отчет с данными оценщика по стоимости госпакета нефтяной компании. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее заявлял, что стоимость госпакета акций "Башнефти" (50,08%) предварительно оценивается приблизительно в 297-315 млрд руб.
Интерес к сделке проявили девять компаний, среди которых нет напрямую иностранных, а также государственных компаний. Официально о подаче заявок сообщили только "Лукойл" и Антипинский НПЗ. В числе претендентов - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами, а также, по данным СМИ, "Татнефть", "Татнефтегаз", "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), "Русснефть" и фонд "Энергия" экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова. Заявку подала и "Роснефть", возможность участия которой вызвала немало споров.
"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономном округах, Тюменской, Оренбургской областях.
Акции компании котируются на Московской бирже. Основными акционерами "Башнефти" являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция).